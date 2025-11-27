Directo | Ludogorets - Celta

Secciones
Servicios
Destacamos
LUD
CEL
Colpisa
Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:23
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Per-Mathias Høgmo
4-3-3
Hendrik Bonmann
portero
Francisco Javier Hidalgo Gómez
defensa
Olivier Verdon
defensa
Dinis da Costa Lima Almeida
defensa
Anton Nedyalkov
defensa
Deroy d'Encarnação Duarte
centrocampista
Pedro Henrique Naressi Machado
centrocampista
Ivan Yordanov
centrocampista
Caio Vidal Rocha
Delantero
Petar Stanic
Delantero
Aguibou Camara
Delantero
Claudio Giráldez
3-4-3
Iván Villar
portero
Manu Fernández
defensa
Yoel Lago
defensa
Mihailo Ristic
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Ángel Arcos
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Jones El Abdellaoui
Delantero
0%
LUD
0%
CEL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia