Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 2 J02/10 · Árbitro: Julian Weinberger

Escudo PFK Ludogorets 1945 Razgrad

Ludogorets

18:45h.

0

-

1

Real Betis

Escudo Real Betis Balompié

Min. 39

  • Lo Celso (30')

[ALTERNATIVE TEXT]

LUD

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

Gol! Min 30'

Gol de Lo Celso

Tarjeta amarilla Min 14'

Aitor Ruibal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 2

Directo | Ludogorets - Betis

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:37

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Rui Tomás Faustino Pinto da Mota

4-3-3

Alineación

Sergio Padt

portero

Francisco Javier Hidalgo Gómez

defensa

Olivier Verdon

Sustituto

Dinis da Costa Lima Almeida

defensa

Anton Nedyalkov

defensa

Pedro Henrique Naressi Machado

centrocampista

Filip Kaloc

centrocampista

Petar Stanic

centrocampista

Erick Marcus dos Santos Oliveira do Carmo

Delantero

Yves Bile

Delantero

Caio Vidal Rocha

Delantero

Manuel Pellegrini

4-3-3

Alineación

Álvaro Vallés

portero

Aitor Ruibal

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Junior Firpo

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Chimy Ávila

Delantero

Cédric Bakambu

Delantero

Rodrigo Riquelme

Delantero

Estadísticas

49,6%

BET

LUD

50,4%

BET

BET

0 Goles 1
0 Remates a puerta 2
4 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 3
4 Faltas cometidas 5

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Ludogorets - Betis

Directo | Ludogorets - Betis