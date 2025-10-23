Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Elchin Masiyev

Escudo KRC Genk

Genk

18:45h.

0

-

0

Real Betis

Escudo Real Betis Balompié

Min. 55

[ALTERNATIVE TEXT]

GNK

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

Tarjeta amarilla Min 50'

Bryan Heynen ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 22'

Antony ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Directo | Genk - Betis

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:55

Alineación y estadísticas

Thorsten Fink

4-2-3-1

Alineación

Hendrik Van Crombrugge

portero

Ken Nkuba

defensa

Mujaid Sadick

defensa

Matte Smets

defensa

Joris Kayembe

defensa

Nikolas Sattlberger

centrocampista

Bryan Heynen

centrocampista

Konstantinos Karetsas

centrocampista

Patrik Hrosovsky

centrocampista

Yaimar Medina

centrocampista

Hyeon-Gyu Oh

Delantero

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Marc Bartra

defensa

Valentín Gómez

defensa

Ricardo Rodríguez

defensa

Nelson Deossa

centrocampista

Sergi Altimira

centrocampista

Pablo García

Sustituto

Giovani Lo Celso

centrocampista

Rodrigo Riquelme

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Estadísticas

40,3%

BET

GNK

59,7%

BET

BET

0 Goles 0
1 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 4
6 Faltas cometidas 8

