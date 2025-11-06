Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Anastasios Papapetrou

Escudo GNK Dinamo Zagreb

D. Zagreb

18:45h.

0

-

3

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo

Min. 47

  • Pablo Durán (2')

  • Sergi Domínguez (27')

  • Pablo Durán (43')

DIN

CEL

Gol! Min 2'

Gol de Pablo Durán

Gol! Min 27'

Gol de Sergi Domínguez

Gol! Min 43'

Gol de Pablo Durán

Jornada 4

En directo | Dinamo de Zagreb - Celta

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:49

Alineación y estadísticas

Mario Kovacevic

4-3-3

Alineación

Ivan Nevistic

portero

Kévin Théophile-Catherine

defensa

Sergi Domínguez

defensa

Scott McKenna

defensa

Bruno Goda

defensa

Dejan Ljubicic

centrocampista

Josip Misic

centrocampista

Miha Zajc

centrocampista

Mateo Lisica

Delantero

Sandro Kulenovic

Delantero

Arbër Hoxha

Delantero

Claudio Giráldez

4-3-3

Alineación

Iván Villar

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Carlos Domínguez

defensa

Mihailo Ristic

defensa

Iago Aspas

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Miguel Román

centrocampista

Jones El Abdellaoui

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Estadísticas

62,8%

CEL

DIN

37,2%

CEL

CEL

0 Goles 3
2 Remates a puerta 3
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 8
1 Faltas cometidas 6

