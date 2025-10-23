Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Sander van der Eijk

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

1

-

1

Niza

Escudo OGC Nice

  • Iago Aspas (1')

Min. 26

  • Momo Cho (15')

CEL

NIC

Gol! Min 1'

Gol de Iago Aspas

Gol! Min 15'

Gol de Momo Cho

Jornada 3

Directo | Celta - Niza

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:49

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manu Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Hugo Álvarez

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Miguel Román

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Iago Aspas

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Franck Haise

3-4-3

Alineación

Yehvann Diouf

portero

Kojo Peprah Oppong

defensa

Juma Bah

defensa

Melvin Bard

defensa

Jonathan Clauss

centrocampista

Tom Louchet

centrocampista

Salis Abdul Samed

centrocampista

Ali Abdi

centrocampista

Mohamed-Ali Cho

Delantero

Kevin Carlos Omoruyi Benjamin

Delantero

Morgan Sanson

Delantero

Estadísticas

44,5%

NIC

CEL

55,5%

NIC

NIC

1 Goles 1
1 Remates a puerta 3
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 3
7 Faltas cometidas 2

