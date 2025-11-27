Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Nenad Minakovic

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

1

-

0

FC Utrecht

Escudo FC Utrecht

  • Cucho Hernández (41')

Min. 48

BET

UTR

Gol! Min 41'

Gol de Cucho Hernández

Jornada 5

Directo | Betis - Utrecht

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Ángel Ortiz

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Ricardo Rodríguez

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Pablo Fornals

Sustituto

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Nelson Deossa

Sustituto

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Ron Jans

4-3-3

Alineación

Michael Brouwer

portero

Siebe Horemans

defensa

Mike van der Hoorn

defensa

Nick Viergever

defensa

Souffian El Karouani

defensa

Dani de Wit

centrocampista

Alonzo Engwanda

centrocampista

Can Bozdogan

centrocampista

Miguel Rodríguez

Delantero

Sébastien Haller

Delantero

Yoann Cathline

Delantero

Estadísticas

69,1%

UTR

BET

30,9%

UTR

UTR

1 Goles 0
3 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 0
7 Faltas cometidas 2

