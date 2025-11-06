Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Matej Jug

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

0

-

0

O. Lyon

Escudo Olympique Lyonnais

Min. 5

BET

LYN

Jornada 4

En directo | Betis - Lyon

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:39

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Pablo Fornals

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca

4-2-3-1

Alineación

Dominik Greif

portero

Ainsley Maitland-Niles

defensa

Ruben Kluivert

defensa

Moussa Niakhaté

defensa

Abner Vinícius da Silva Santos

defensa

Tanner Tessmann

centrocampista

Mathys de Carvalho

centrocampista

Adam Karabec

centrocampista

Khalis Merah

centrocampista

Enzo Molébé

centrocampista

Martín Satriano

Delantero

Estadísticas

27,1%

LYN

BET

72,9%

LYN

LYN

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 1

En directo | Betis - Lyon

En directo | Betis - Lyon