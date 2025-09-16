Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Irfan Peljto

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

1

-

1

O. Marsella

Escudo Olympique de Marseille

Min. 49

  • Timothy Weah (21')

RMA

MAR

Gol! Min 21'

Gol de Timothy Weah

Jornada 1

Directo | Mbappé iguala, de penalti

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:39

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

Sustituto

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Rodrygo Silva de Goes

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Roberto De Zerbi

4-2-3-1

Alineación

Gerónimo Rulli

portero

Benjamin Pavard

defensa

Leonardo Balerdi

defensa

Facundo Medina

defensa

Emerson Palmieri dos Santos

defensa

Geoffrey Kondogbia

centrocampista

Pierre-Emile Højbjerg

centrocampista

Mason Greenwood

centrocampista

Matt O'Riley

centrocampista

Timothy Weah

centrocampista

Pierre-Emerick Aubameyang

Delantero

Estadísticas

46,2%

MAR

RMA

53,8%

MAR

MAR

1 Goles 1
11 Remates a puerta 3
5 Remates fuera 3
1 Remates al palo 0
11 Asistencias 7
7 Faltas cometidas 8

