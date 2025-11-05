En directo | Pafos - Villarreal

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Sven Jablonski
Pafos
18:45h.
Villarreal
PAF
VIL
Colpisa
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:15
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Juan Carlos Carcedo
4-3-3
Neofytos Michael
portero
Bruno Felipe Souza da Silva
defensa
Derrick Luckassen
defensa
David Luiz Moreira Marinho
defensa
Ken Sema
defensa
Ivan Sunjic
centrocampista
David Goldar
centrocampista
Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues
centrocampista
Mislav Orsic
Delantero
Vlad Dragomir
Delantero
Domingos Quina
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Nicolas Pépé
centrocampista
Dani Parejo
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Alberto Moleiro
centrocampista
Ayoze Pérez
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
0%
PAF
0%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
