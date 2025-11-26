Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Olympiakos FC

Olympiacos

21:00h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
OLY

RMA

Jornada 5

Directo | Olympiacos - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:39

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

José Luis Mendilibar

4-2-3-1

Alineación

Konstantinos Tzolakis

portero

Rodinei Marcelo de Almeida

defensa

Panagiotis Retsos

defensa

Lorenzo Pirola

defensa

Francisco Ortega

defensa

Christos Mouzakitis

centrocampista

Daniel García Carrillo

centrocampista

Gelson Dany Batalha Martins

centrocampista

Francisco Leonel Lima Silva Machado

centrocampista

Daniel Castelo Podence

centrocampista

Ayoub El Kaabi

Delantero

Xabi Alonso

3-5-2

Alineación

Andrii Lunin

portero

Raúl Asencio

defensa

Aurélien Tchouaméni

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Trent Alexander-Arnold

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Ferland Mendy

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

0%

RMA

OLY

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

