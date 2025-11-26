Directo | Olympiacos - Real Madrid

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: Michael Oliver
Olympiacos
21:00h.
Real Madrid
OLY
RMA
Colpisa
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:39
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
José Luis Mendilibar
4-2-3-1
Konstantinos Tzolakis
portero
Rodinei Marcelo de Almeida
defensa
Panagiotis Retsos
defensa
Lorenzo Pirola
defensa
Francisco Ortega
defensa
Christos Mouzakitis
centrocampista
Daniel García Carrillo
centrocampista
Gelson Dany Batalha Martins
centrocampista
Francisco Leonel Lima Silva Machado
centrocampista
Daniel Castelo Podence
centrocampista
Ayoub El Kaabi
Delantero
Xabi Alonso
3-5-2
Andrii Lunin
portero
Raúl Asencio
defensa
Aurélien Tchouaméni
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Trent Alexander-Arnold
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Ferland Mendy
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
0%
OLY
0%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia