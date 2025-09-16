Directo | Athletic - Arsenal

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Donatas Rumsas
Athletic
18:45h.
0
-
0
Arsenal
Min. 6
ATH
ARS
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 18:27
6'
Fuera de juego, Arsenal. Cristhian Mosquera intentó un pase en profundidad pero Declan Rice estaba en posición de fuera de juego.
4'
Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Mikel Vesga
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Iñaki Williams
Delantero
Mikel Arteta
4-3-3
David Raya
portero
Jurriën Timber
defensa
Cristhian Mosquera
defensa
Gabriel dos Santos Magalhães
defensa
Riccardo Calafiori
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Declan Rice
centrocampista
Noni Madueke
Delantero
Viktor Gyökeres
Delantero
Eberechi Eze
Delantero
15,6%
ATH
84,4%
ARS
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
