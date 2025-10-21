Directo | Arsenal - Atlético

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Davide Massa
Arsenal
21:00h.
Atlético
ARS
ATM
Colpisa
Martes, 21 de octubre 2025, 20:39
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Mikel Arteta
4-3-3
David Raya
portero
Jurriën Timber
defensa
William Saliba
defensa
Gabriel dos Santos Magalhães
defensa
Myles Lewis-Skelly
defensa
Eberechi Eze
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Declan Rice
centrocampista
Bukayo Saka
Delantero
Viktor Gyökeres
Delantero
Gabriel Teodoro Martinelli Silva
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Alexander Sørloth
Delantero
0%
ARS
0%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia