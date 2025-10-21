Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Davide Massa

Escudo Arsenal

Arsenal

21:00h.

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid
[ALTERNATIVE TEXT]

ARS

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 3

Directo | Arsenal - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 20:39

Alineación y estadísticas

Mikel Arteta

4-3-3

Alineación

David Raya

portero

Jurriën Timber

defensa

William Saliba

defensa

Gabriel dos Santos Magalhães

defensa

Myles Lewis-Skelly

defensa

Eberechi Eze

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Declan Rice

centrocampista

Bukayo Saka

Delantero

Viktor Gyökeres

Delantero

Gabriel Teodoro Martinelli Silva

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Alexander Sørloth

Delantero

Estadísticas

0%

ATM

ARS

0%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

