Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nations League Femenina Final V28/11 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu

Escudo Germany Women

Alemania

20:30h.

0

-

0

España

Escudo Spain Women

Min. 29

[ALTERNATIVE TEXT]

GER

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Tarjeta amarilla Min 17'

Laia Aleixandri ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Liga de Naciones | Final

Directo | Alemania - España

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:15

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Christian Wück

4-2-3-1

Alineación

Ann-Katrin Berger

portero

Giulia Gwinn

defensa

Janina Minge

defensa

Rebecca Knaak

defensa

Franziska Kett

defensa

Elisa Senss

centrocampista

Sjoeke Nüsken

centrocampista

Selina Cerci

centrocampista

Jule Brand

centrocampista

Klara Bühl

centrocampista

Nicole Anyomi

Delantero

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Clàudia Pina

Delantero

Esther González

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Estadísticas

42,8%

ESP

GER

57,2%

ESP

ESP

0 Goles 0
3 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 1
5 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Alemania - España

Directo | Alemania - España