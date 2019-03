Ellas no tienen miedo a correr

Eva Raya y Rocío Jiménez no se conocían de nada. La primera es granadina, pero reside y trabaja en Málaga como profesora de Formación Profesional; la segunda desarrolla su vida laboral en un negocio familiar y vive en Churriana. Quizá no tengan demasiado en común, pero ambas se citaron en el mismo sitio y a la misma hora por una misma motivación: correr. Y, después de ayer, quizá vuelvan a coincidir, esta vez de forma intencionada y con más amigas para disfrutar del deporte juntas. Por momentos como este nació a finales del pasado año la plataforma Sincronizadas, impulsada por la empresa energética EDP, que a su vez es patrocinador de carreras por toda España, como la Media Maratón CaixaBank Teatro Soho Ciudad de Málaga, que se disputa hoy.

Además de un sitio web, Sincronizadas es también una aplicación de móvil, por la cual las mujeres de cualquier ciudad de España pueden conocer a otras corredoras de sus alrededores para salir juntas a practicar deporte y sentirse así más respaldadas. «Dejé de ir a correr porque me sentía insegura, además el ir con alguien más te motiva a seguir», asegura Raya, que conoció esta iniciativa por una de sus embajadoras, la periodista y escritora Cristina Mitre. «Me parece muy necesaria porque a mí también me ha pasado aquello de que sales a correr sola, quizá un poco más tarde o en un sitio donde no suele pasar mucha gente, y sí que vas con cierto miedo», asegura. Exactamente lo mismo que piensa Jiménez: «Me gustó mucho esta iniciativa cuando la conocí; a veces no salgo a correr porque voy sola y estaría bien conocer más gente para salir juntas».

Así, con la misma premisa, ambas se reunieron ayer en los aledaños del estadio Ciudad de Málaga con la embajadora de Sincronizadas y tercera del mundo de maratón en categoría Máster, Lorena Fanjul. La santanderina realizó junto a ellas un entrenamiento previo a la 'Media' en un recorrido de 6 kilómetros por el Paseo Marítimo, mientras les daba consejos sobre las pruebas de fondo y las alentaba a correr en grupo. «Muchas mujeres tienen miedo a salir a correr solas, por la inseguridad de la calle o por la nuestra propia; a veces nosotras nos ponemos muestras propias trabas por el qué dirán y eso se tiene que acabar», asegura la maratoniana.

Sus inicios fueron como jugadora de baloncesto, incluso llegó a jugar con un conjunto asturiano en lo que hoy día es la Liga Femenina 2, la segunda categoría, pero en cuanto comenzó a correr, descubrió su verdadera motivación. Ahora, Fanjul compagina sus retos deportivos por todo el mundo con su trabajo en el área de marketing de EDP, donde una de sus grandes metas es convencer a otras mujeres para que se animen a correr. «Juntas ganamos en seguridad y en motivación; no tenemos por qué tener miedo».