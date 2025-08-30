Directo | España - Bosnia

Secciones
Servicios
Destacamos
Colpisa
Sábado, 30 de agosto 2025, 20:30
7 - 9
Gancho de Edin Atic [1]
7 - 7
Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla
5 - 7
Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre
5 - 6
Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre
5 - 6
1ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.
5 - 6
Santi Aldama [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edin Atic.
5 - 6
Bomba de Jusuf Nurkic [1]
5 - 4
Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Amar Alibegović.
5 - 4
Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
5 - 4
Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Sergio de Larrea
2 - 4
John Roberson [1] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2 - 4
Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic
2 - 4
Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre
1 - 4
Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre
0 - 4
1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
0 - 4
Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 4
Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta
0 - 4
Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque
0 - 2
Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic.
0 - 2
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.
0 - 2
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
0 - 2
Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
0 - 2
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 2
Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
0 - 2
Bandeja de Amar Begic [1]
0 - 0
Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera.
0 - 0
Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra
0 - 0
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
España
Bosnia Herzegovina
Tiros de 3
100.0%
0.0%
Tiros de 2
20.0%
80.0%
Tiros libres
66.7%
33.3%
Rebotes
54.5%
45.5%
|Santi Aldama
|España
|5
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|3
|Edin Atic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Amar Gegic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Sergio de Larrea
|España
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|1
|Adin Vrabac
|Bosnia Herzegovina
|0
|Miralem Halilovic
|Bosnia Herzegovina
|0
|John Roberson
|Bosnia Herzegovina
|0
|Amar Gegic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Santi Aldama
|España
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|1
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Yankuba Sima Fatty
|España
|0
|Joel Parra
|España
|1
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Yankuba Sima Fatty
|España
|0
|Adin Vrabac
|Bosnia Herzegovina
|0
|Miralem Halilovic
|Bosnia Herzegovina
|0
|Joel Parra
|España
|3
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Santiago Yusta García
|España
|1
|Santi Aldama
|España
|1
|Edin Atic
|Bosnia Herzegovina
|1
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.