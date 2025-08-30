Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

20:30h.

7

-

9

Bosnia Herzegovina

Escudo Bosnia Herzegovina
Eurobasket

Directo | España - Bosnia

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:30

Estadísticas

España

España

Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina

Tiros de 3

100.0%

0.0%

Tiros de 2

20.0%

80.0%

Tiros libres

66.7%

33.3%

Rebotes

54.5%

45.5%

Santi AldamaEspaña5
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina3
Edin AticBosnia Herzegovina2
Amar GegicBosnia Herzegovina2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Sergio de LarreaEspaña1
Jaime Pradilla GayánEspaña1
Adin VrabacBosnia Herzegovina0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
John RobersonBosnia Herzegovina0
Amar GegicBosnia Herzegovina2
Santi AldamaEspaña1
Jaime Pradilla GayánEspaña1
Sergio de LarreaEspaña0
Yankuba Sima FattyEspaña0
Joel ParraEspaña1
Sergio de LarreaEspaña0
Yankuba Sima FattyEspaña0
Adin VrabacBosnia Herzegovina0
Miralem HalilovicBosnia Herzegovina0
Joel ParraEspaña3
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina2
Santiago Yusta GarcíaEspaña1
Santi AldamaEspaña1
Edin AticBosnia Herzegovina1

diariosur Directo | España - Bosnia

