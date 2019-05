Del campus Unicaja al oro Europeo

Sin darse cuenta, en cada paso que da sigue la estela de uno de los pilares de su vida: su padre, José Torreblanca. Natural de Melilla y actualmente ejerciendo como abogado, este fue presidente de la Federación Melillense de Baloncesto y jugó con la camiseta del Maristas de Málaga aunque tuvo que retirarse a temprana edad por una lesión de rodilla. Su hija María fue más precoz al dar sus primeros pasos en el mundo de la canasta y, con sus actuales 18 años, ya le ha superado profesionalmente.

María Torreblanca es escolta-alero y asegura que siempre que pueda optará por tirar de tres en lugar de forzar un cuerpo a cuerpo. Sus primeros recuerdos con un balón fueron en las calles de su barrio, junto a su padre, pero el momento de su despegue fue en Málaga, con apenas 15 años. «De pequeña iba a todos los campus de verano del Unicaja. Allí, un año conocí a Juanma Suárez y Vicky González, que fueron después mis entrenadores. Ellos vieron algo en mí y en una de mis amigas y nos dijeron que nos sumáramos a su equipo», rememora la joven, de 1,80 de estatura.

Aquel equipo del que le hablaron fue el Andalucía Promesas, que a día de hoy sigue siendo un referente en la estructura de base en Málaga. Nada más regresar a su casa, Torreblanca tomó su primera gran decisión. «A los 15 años les dije a mis padres que me quería ir de Melilla a Málaga para seguir con el baloncesto. Mi padre se lo tomó bien porque él jugó en el Maristas. De hecho, yo cuando me fui a Málaga también me metí en Maristas a estudiar. Mi madre, como a cualquier madre, no le hizo tanta gracia», bromea la escolta.

Tras pasar un año difícil por una rotura del ligamento cruzado, la melillense, que despegó en Málaga, ha vuelto a ser convocada por la selección

Aunque rápidamente convenció a su progenitora, dado que el tiempo en que Torreblanca residió en la ciudad lo hizo con sus tíos, malagueños. Ya asentada en la capital costasoleña, comenzó a crecer a pasos agigantados. «Eso año fue increíble, lo ganamos todo. El campeonato provincial, el andaluz, fuimos subcampeonas de España con Andalucía… Era superpequeña, pero creo que ahí comencé a crecer», recuerda. Además, aquel año recibió la llamada de la selección para su primera gran cita internacional, el Campeonato de Europa sub-16, en Údine (Italia) en el que España se proclamó campeona (antes fue convocada desde la categoría sub-12). En aquella final ante Alemania, la melillense anotó 10 puntos y alcanzó 12 de valoración en 18 minutos.

De Málaga a Barcelona

Un año después, dejó Málaga tras ofrecérsele una beca en el Siglo XXI de Barcelona, que milita en la Liga Femenina 2. Así, a sus 16 años, Torreblanca debutó en la segunda categoría femenina nacional, aunque sin demasiada suerte. En su último tramo, su rodilla comenzó a resentirse y se inició un largo proceso de operaciones del ligamento cruzado y el menisco que también prolongó su estancia en el banquillo, aunque esta vez en Estados Unidos. De nuevo con una beca comenzó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Wyoming, con equipo en la NCAA, pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando volvió a la cancha.

Meses después, Torreblanca ha recuperado la sonrisa gracias a la última convocatoria de la selección (sub-19) cara a la preparación para el Mundial de este verano. En esta coincidió el pasado fin de semana con la malagueña Ana Jiménez, del Unicaja,con la que compartió la elástica del equipo andaluz. Ahora la melillense sólo piensa en dejar Estados Unidos y regresar a España para cursar Derecho y seguir con el baloncesto. Con vistas al futuro, cuenta: «Dentro de unos años me veo en Málaga, ejerciendo como abogada, con mi casa y, ojalá, todavía jugando al baloncesto».

Muy personal

- Un libro: 'El día que se perdió la cordura', de Javier Castillo.

- Una serie o película: De serie, 'Anatomía de Grey', y de película, 'Contratiempo'.

- Un cantante o grupo: Taburete.

- Segundo deporte: Balonmano.

- Se pondría un día en la piel de... La cantante Cardi B.

- Un equipo NBA: Los Golden State Warriors.

- De pequeña quería ser... Fisioterapeuta.

- Un referente deportivo... Sergio Llull.