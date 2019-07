Guía para no perderse nada en Gamepolis 2019

«Es como estar en el principio de una partida de Fortnite»

Es grande, azul, y se ve desde desde bien lejos. Para quienes no estén familiarizados con el mundo de los videojuegos, no es más que un autobús, pero para los amantes de Fortnite, es el lugar donde comienza cada partida. Este juego ‘battle royale’ consiste en un duelo entre todos los jugadores por ver quién es el último en sobrevivir en la arena. Las armas y los recursos para construir son limitados, y cada personaje aterriza con las manos casi vacías (solo con un pico para conseguir madera, ladrillo y metal). Antes de dispersarse por la isla en la que se produce la competición, los cien participantes aguardan al inicio de la partida a bordo de un autobús que sobrevuela la zona gracias a un globo aerostático. Este vehículo se ha convertido en el símbolo del videojuego y desde este viernes hasta el próximo jueves, una réplica a escala real permanece estacionado en la Plaza de la Marina.

Se trata de una de las atracciones de la primera Semana del Videojuego de Málaga, la antesala al festival Gamepolis que se celebra el próximo fin de semana. Unicaja Banco y SUR, patrocinadores del evento, han hecho posible que este ‘photocall’ interactivo cause sensación en la ciudad. Desde su apertura, este viernes por la mañana, decenas de curiosos se han ido acercando. Unos para hacerse la foto de rigor, otros para, en muchos casos, quedarse mirando sin saber exáctamente de qué clase de artilugio se trata.

“Es como estar en el principio de una partida de Fortnite”, explican Juan Alberto y sus cuatro amigos. Estaban “dando una vuelta” por el centro antes de ir a la playa y cuando lo han visto de lejos no se lo creían. “Yo decía que era el autobús del Fortnite, pero ellos no se lo creían”, comenta entre risas. Acercarse hasta él ha merecido la pena: “Es muy raro verlo por dentro, en el juego nunca se ve”. Juan Alberto lleva razón. La perspectiva del Forntite es en tercera persona y mientras el personaje viaja en el vehículo el jugador solo ve el exterior. “No me lo había imaginado así, la verdad”. Si se tiene en cuenta que, en teoría, caben cien personas, esta réplica está diseñada de la única forma humanamente posible de conseguir tal hazaña: quitando los asientos.

Mientras tanto, la mayoría de las familias que pasan por la zona se van acercando, sorprendidos. Los hijos tiran de la mano de sus padres. Muchos saben a lo que van, otros no. “Le encanta el Fortnite y hasta a mí me ha acabado interesando el juego, es bastante divertido aunque muy difícil si intentas jugar medio en serio”. Habla Carlos (padre de Carlos). Ambos se hacen un selfie en el exterior, pero luego el pequeño se sienta en la posición del conductor y sonríe. “Mira, papá, soy el conductor del autobús”. Se refiere a una opción que da el videojuego antes de saltar, dar las gracias al chófer –algo que no sirve para nada más que para interactuar mientras que el vehículo llega a la zona de salto–.