Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Museo Ralli Marbella se une a la IA

Extra Museo Ralli Marbella

Museo Ralli Marbella se une a la IA

Inteligencia Artificial y mediación digital para hacer el museo un lugar más humano

SUR

Marbella

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32

La irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo de los museos parece imparable. Su capacidad para generar experiencias inmersivas, personalizadas y participativas la ha ... convertido en una herramienta cada vez más presente en las estrategias culturales contemporáneas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Museo Ralli Marbella se une a la IA