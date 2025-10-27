Museo Ralli Marbella se une a la IA

La irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo de los museos parece imparable. Su capacidad para generar experiencias inmersivas, personalizadas y participativas la ha ... convertido en una herramienta cada vez más presente en las estrategias culturales contemporáneas.

Este año, con motivo de nuestro 25º aniversario, inauguramos el proyecto de curaduría educativa (i)realidades y su exposición temporal Memorias de la tierra. Leónidas Gambartes, donde la Inteligencia Artificial se integra como un aliado creativo, apostando por una integración consciente y significativa de la IA. Más que una herramienta tecnológica, se convierte en un puente que potencia la participación, la curiosidad y el diálogo entre las personas visitantes y las obras, poniendo al público en el centro de la experiencia y acercando el museo a un modelo más humano, participativo y sintiente.

(i)realidades nos invita a reflexionar sobre las temáticas centrales que atraviesan la obra de Leónidas Gambartes: la memoria, la identidad, el territorio y la ritualidad, con la motivación de generar procesos de aprendizaje colectivo a partir de la práctica creativa colaborativa. Es en este marco donde entran los dispositivos pedagógicos y en concreto los que emplean Inteligencia Artificial. Las personas visitantes encuentran en ellos propuestas de interacción, creando una vía de doble sentido, es decir, no buscan solo preguntar al visitante o recoger datos, sino que pretenden generar un canal de comunicación museo-visitante y visitantes-visitantes, además de promover acciones que intervienen directamente alterando el espacio expositivo.

El experto virtual en Gambartes

Sabemos que no hay mejor guía que un buen experto. Por eso, la exposición cuenta con un experto virtual que acompaña al visitante durante su recorrido, resolviendo preguntas y aportando información que enriquece la mirada sobre la obra de Gambartes. Este asistente no solo conoce cada detalle del artista, sino que también puede recomendar otros contenidos digitales que amplían la experiencia de la visita.

Ampliar

A través de una conversación, la persona visitante descubre nuevos matices y conexiones, profundizando en el universo simbólico de Gambartes de una manera más personal y dinámica. El acceso al experto virtual se realiza mediante un código QR disponible en sala o desde el sitio web del proyecto.

Generación de memorias digitales

Otro de los dispositivos más singulares es el mural de la memoria colectiva, una herramienta participativa que invita a las personas visitantes a generar un recuerdo visual asistido por inteligencia artificial. Solo hay que describir el recuerdo que se desea plasmar y elegir uno de los tres estilos artísticos disponibles. La imagen resultante pasa a formar parte de un mural colectivo que crece con cada nueva aportación, convirtiéndose en un archivo vivo de memorias compartidas.

Ampliar

Un museo conectado en continua transformación

Gran parte de la interacción con el proyecto es digital, por lo que cuenta con una página web (www.museoralli.es/irrealidades/) un espacio en constante actualización que evoluciona junto al proyecto, desde la que se puede interactuar en directo, es decir, los dispositivos presentes en la sala están conectados con el sitio web. Este espacio virtual sirve como depositario de procesos, memorias y conversaciones, permitiéndonos llevar el proyecto y la interacción de nuestra comunidad más allá del contexto geográfico.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con otros dispositivos interactivos que también se pueden disfrutar en sala y en web, así como un extenso programa educativo donde encontrar actividades para todos los públicos centrados en la activación de modelos de pensamiento basados en las emociones, a través de prácticas corporizadas, junto con procesos de creación artística, individuales y colectivos, y procesos de aprendizaje compartido y colaborativo.

Información del museo:

Entrada gratuita

Dirección: Urb. Coral Beach, Rio Verde, N-340, km.176, 29602 Marbella, Málaga.

Horario: Abierto de martes a viernes de 10h a 17h y sábados de 10h a 16h, incluido festivos.

Tel: 952857923

Mail: marbella@museoralli.es

Web: www.museoralli.es