El escritor Javier Otaola presentará en Málaga su libro 'La Ilustración escarmentada'

El próximo viernes 5 de diciembre a las 19.00 horas la Sociedad Económica Amigos del País (plaza de la Constitución, 7) acogerá la presentación ... en Málaga del libro 'La Ilustración escarmentada', en la que participará su autor, Javier Otaola. Un encuentro moderado por Ascensión Tejerina, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta obra, el autor reivindica que la Ilustración es el nombre con el que identifica un periodo de la historia contemporánea enmarcado básicamente entre el final del siglo XVII y todo el siglo XVIII. «El leiv motiv de estos fragmentos y aforismos es la convicción de que, tanto individual como socialmente, estamos hechos de dualidades en tensión que sólo podemos manejar apalabrándolas: lo subjetivo y lo objetivo, concordar lo existencial y lo político, la necesidad y el deseo, armonizar lo físico y lo metafísico, gestionar lo racional y lo emocional... En definitiva, amar la vida y sus fuerzas en contradicción; practicar la compasión y resistir en nosotros y en los demás la inclinación, tan humana, a la inhumanidad; contar con la vida y la salud pero también con la enfermedad y la muerte», resume y valora su autor.

«Mi libro puede leerse, como un dietario de reflexiones breves, sobre mis lecturas filosóficas de los últimos años y sobre mis propios »escarmientos« vistos desde la perspectiva de mi condición de sexagenario», añade Javier Otaola.

Admirador de esa sociabilidad ilustrada que representan las Sociedades de Amigos del País, el autor ingresó en la sección de Álava a finales del siglo pasado. «Esa noble tradición intelectual y moral está estrechamente unida a los ideales de ilustración y progreso del s. XVIII, pero hoy, en este inquietante s. XXI, es obligado repensar las ideas de ilustración y progreso, no para derogarlas sino para hacerlas más reales y eficientes», reflexiona.