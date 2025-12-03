Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Otaola, autor de 'La Ilustración escarmentada'.
El escritor Javier Otaola presentará en Málaga su libro 'La Ilustración escarmentada'

La presentación tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre a las 19.00 horas en la Sociedad Económica Amigos del País

SUR

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:03

El próximo viernes 5 de diciembre a las 19.00 horas la Sociedad Económica Amigos del País (plaza de la Constitución, 7) acogerá la presentación ... en Málaga del libro 'La Ilustración escarmentada', en la que participará su autor, Javier Otaola. Un encuentro moderado por Ascensión Tejerina, con entrada libre hasta completar aforo.

