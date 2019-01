Cuando Gerald Brenan se fue al Rocío

Desde que nació, dio tumbos toda su vida hasta que encontró en España su lugar en el mundo. Aunque su primer contacto le dejó huella, pero en sentido inverso. Pisó La Coruña y le calló un diluvio gallego que le hizo cuestionarse que hacía aquí si llovía tanto como en Inglaterra. Pero fue recorriendo la Península hasta que llegó a Andalucía y descubrió Granada y, después, Churriana y Alhaurín el Grande. Rincones que fueron destinos por los que pasó toda la intelectualidad –propia o foránea– de la época y desde donde Gerald Brenan (Sliema, Malta, 1894 - Málaga, 1987) ejercitó esa particular mirada que lo señaló como un hispanista único. No solo en libros fundamentales como 'El laberinto español', sino también en artículos, ensayos y reseñas literarias. Unas obras inéditas en español que salen hoy a la luz con la llegada a las librerías de 'Cosas de España', un volumen que, con edición de Carlos Pranger, compila, ordena y traduce textos reveladores e incluso sorprendentes. Como la crónica en la que el escritor contaba su experiencia en la romería del Rocío. Un relato personal que sitúa a Brenan liberado de cualquier pose y cerca de la vitalista fascinanción hispana que atrajó a personajes como Ava Gardner.

«Hay muchas Españas en Gerald y no son lo mismo los estudios que dedica a San Juan de la Cruz que el relato epistolar de lo que vive en la celebración del Rocío», explica Carlos Pranger, editor, traductor y albacea del legado literario del hispanista, que llevaba años reuniendo artículos y escritos de diferentes procedencias para publicar este libro, que también muestra a un Brenan distendido y divertido. Como ese escritor que se pone romero y folclórico con su paso por la Aldea, que es como «si hubieran soltado a un poeta de la generación Beat en medio del Rocío y fuera descubriendo poco a poco la experiencia dejándose llevar por la fiesta», señala el editor, que descubre aquí al hispanista más curioso y apegado por las tradiciones de su país de adopción.

Frente a esta mirada apasionada y entretenida, 'Cosas de España' también incluye los artículos dedicados a San Juan de la Cruz que fueron el germen de la biografía que publicó en 1973 sobre el poeta místico. «Este libro es un mosaico que reúne todas las miradas que tuvo de nuestro país, desde la sociológica a la antropológica, pasando por la cultural y siempre con un fuerte arraigo literario», explica Carlos Pranger, que añade que para la publicación ha sido fundamental el apoyo financiero de Casa Gerald Brenan y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.

Influencia internacional

El título del libro no oculta un homenaje a 'Las Cosas de España' que firmó Richard Ford y que prologó en una de sus reediciones el autor británico de 'Al sur de Granada'. «El inicio de la mirada española de Gerald parte de la mirada de Ford», reconoce el editor que subraya que la gran influencia de Brenan en el hispanismo del siglo XX parte precisamente de su capacidad de observación y análisis de la realidad española. Sus artículos, ensayos y reseñas se publicaron en cabeceras internacionales como 'The New York Times', 'Holiday', 'Horizon', o 'The New York Review of Books' y recorren casi toda su vida literaria desde un temprano texto sobre el misticismo de 1925 hasta una reseña de 1979 del libro 'España, de la dictadura a la democracia', de Raymond Carr –discípulo aventajado del propio Brenan– y Juan Pablo Fusi, en el que se felicita de la apertura de nuestro país a los investigadores.

De hecho, Brenan hizo mucho por alumbrar la opaca España franquista al resto del mundo. Y particularmente por dar a conocer a escritores que admiraba. No solo Cervantes, autores del siglo de Oro o de la Generación del 27, como Lorca oMachado. «Abrió mucho camino a nuestra literatura en el ámbito anglosajón», considera Carlos Pranger, que destaca que el hispanista hizo de altavoz «de la escena literaria de Madrid de los años 50, en la que se empezaba a ver algo de luz, con la obra de Cela 'La Colmena' o de Carmen Laforet 'Nada'». Precisamente, con esta última autora mantuvo además una amplia correspondencia y visitó al escritor en su casa, recuerda Pranger, que vivió los últimos años de Brenan, al que consideraba su abuelo adoptivo.

'Cosas de España' Autor. Gerald Brenan. Edición de Carlos Pranger. Ensayo y artículos. Editorial. Fórcola. Con el apoyo de Casa Gerald Brenan y el Ayuntamiento de Málaga. 320 páginas. España. 2019. Precio. 12, 50 euros.

Las visitas del hispanista al Museo del Prado y la recomendación de tomar algún estupefaciente para asimilar tanta belleza o el arte de Picasso también figuran entre los temas de 'Cosas de España', que a juicio del editor es una excelente «puerta de entrada al mundo brenaniano». «Me doy por satisfecho si despierta la curiosidad por su obra y el deseo de leer sus clásicos», concluye Pranger que invita a empezar por la inédita y divertida visita de Brenan a la romería del Rocío para perderse después en sus lúcidos pasillos de 'El laberinto español' o 'La faz de España'.