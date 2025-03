Juan Mayorga: «El teatro devuelve al espectador la soberanía de su imaginación»

MARÍA ALBARRAL marbella. Martes, 1 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

¿Qué nos quita el sueño? Esa es una de las preguntas que se hace el dramaturgo y matemático Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, que comparte esta tarde en el Festival de Poesía Marpoética sus «desvelos» en una lectura dramatizada de su obra 'La gran cacería' así como en una charla posterior. Miembro de la Real Academia de la Lengua Española con el sillón 'M', llega a Marbella con la ilusión de hacer partícipe de sus experiencias al público de la Costa del Sol.

-Esta tarde realizará una lectura de 'La gran cacería' en el Teatro de Marbella. ¿Qué puede destacarnos de esta obra?

-Si bien hay obras mías que han nacido de un sueño, esta, sin embargo, lo ha hecho de un insomnio. Una noche de desvelo que pasé en un barco regresando desde Sicilia, y hallándome insomne en el camarote, recordé las representaciones artísticas de dos barcos que había visto durante mi viaje. En la catedral de Monreale, vi una representación del arca de Noé y en la villa del Casale, una imagen de un barco muy singular, que era nada menos que el que se llevaba hacia Roma a fieras que habían sido capturadas en África y Asia y que serían luego exhibidas en los circos del imperio. Mi cabeza voló como vuelan las cabezas de los insomnes, y de ahí surge. Ese trasunto de mí mismo pregunta a los lectores, y en este caso a los oyentes, qué les quita el sueño.

-¿Qué piensa que puede quitarle el sueño a la sociedad?

-La violencia que sufrimos pero también la que ejercemos o de la que podemos ser corresponsables o cómplices. De algún modo, desde luego, es lo que al personaje al que doy voz en este texto le quita el sueño.

-Recientemente pudimos disfrutar en Marbella de su obra 'La colección', donde, en cierta manera, también está recogido el insomnio...

-Es una obra que presenta la situación vertiginosa y urgente que viven unos ancianos coleccionistas cuando, viendo que sus vidas se acaban, se preguntan qué hacer con su colección. Nadie duerme buscando un heredero. Yo creo que será recordada porque ha dado ocasión al encuentro en escena de dos actores maravillosos como son José Sacristán y Ana Marzoa.

-Y para Juan Mayorga, ¿cuál es esa colección que va a dejar en herencia?

-La colección es una obra en la que se descubre que finalmente lo que coleccionan Héctor y Berna, estos personajes, no eran tanto objetos como experiencias. Vivencias que de algún modo sí están contenidas en las cosas, pero que no se reducen solo a eso.Yo salgo de clase ahora mismo y como docente, y también como padre, espero dejar algunas experiencias que puedan ser útiles a otros y que algunos las puedan llevar más lejos de donde yo las he llevado.

-¿Considera usted el teatro como un medio para la reivindicación?

-Los griegos encontraron un arte para cualquier futuro y, desde luego, también para el nuestro. Precisamente en su simplicidad, en su sencillez, tiene una potencia extraordinaria. Lo que descubrieron es un arte que consiste en el encuentro de las gentes y entre ellas, unos, los actores, representan ante los otros, los espectadores, posibilidades de la existencia humana. El teatro nos deja examinar posibilidades de nuestra existencia y por eso es, por antonomasia, el arte de la crítica y de la utopía. Nos permite examinar lo que hay e imaginar otras formas de vivir. El teatro no sucede en el escenario, sino en la imaginación del espectador. No es extraño que muchos vean en él un espacio de resistencia, un lugar donde se puedan reivindicar causas que en otros sitios no aparecen.

-Usted dirige el Teatro de La Abadía y el año pasado hubo un grupo político que presionó para que no se representara una obra. Finalmente sí se levantó el telón. ¿Cómo lo recuerda?

-Defendimos el derecho de los artistas a hacer esa obra y el de los espectadores a acudir a ella, a aplaudirla o no, incluso, a discutir, aceptar, o criticar el hecho mismo de que se pusiese en escena. Nosotros, aquella noche, defendimos y seguimos defendiendo el teatro como un espacio de paz y de libertad.

-En una sociedad audiovisual, con redes sociales, ¿piensa que puede peligrar el teatro?

-Al contrario, hay mucha gente que ha redescubierto este arte, precisamente, porque el teatro devuelve al espectador la soberanía de su imaginación. En este sentido te respeta frente a la invasión de imágenes. Estamos no sólo rodeados, sino atravesados de por ellas.

-Usted es Premio Princesa de Asturias de las Letras. ¿Cómo vivió ese momento?

-Fue una semana emocionante en Asturias porque el mejor galardón fue su gente. Tuve momentos inolvidables, como por ejemplo, el encuentro con chavales de instituto que habían leído mis piezas, incluso, las interpretaban, y que habían escrito teatro a partir de sugerencias que yo les había hecho. Es una experiencia inolvidable.

-También pertenece a la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo aborda esta faceta?

-Yo pertenezco a la comisión de vocabulario científico y técnico, y lo que intentamos es, con la máxima responsabilidad posible, ser útiles en el trabajo por la unidad del idioma. Cada jueves nos reunimos buscando las definiciones que puedan ser más útiles para recoger mejor el lenguaje de la calle y que puedan servir a los hispanohablantes.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Voy a tener tres obras al mismo tiempo en los escenarios españoles. Por un lado, este texto que presento en Marpoética 'La gran cacería', que se sigue representando al igual que 'La colección' que todavía vive. Por otra parte, estoy ensayando 'Los yugoslavos', que estrenaré en mayo en la que voy a contar con un elenco fantástico, con actores como Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Natalia Hernández y Alba Planas.