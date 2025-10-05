Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura

Paco Griñán Málaga Domingo, 5 de octubre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Durante décadas, permanecieron guardadas en archivos de diferentes ministerios y organismos públicos. Eran imágenes de la Guerra Civil, de sufrimiento y diáspora, enterradas durante la dictadura. Con la llegada de la democracia, todo ese material gráfico se reunió en la Biblioteca Nacional de España (BNE). Pero todavía tendrían que pasar algunas décadas para que se catalogaran y digitalizaran.

Entre ese material, se encontraron 86 negativos que fueron atribuidos a los fotógrafos alemanes Hans Namuth y Georg Reisner, que habían publicado imágenes de diferentes episodios de la contienda, como la huida de civiles en Cerro Muriano (Córdoba) en septiembre de 1936. En esa colección se identificaron nuevas instantáneas de la población civil que escapaba despavorida con lo puesto y que se documentaron en la misma fecha veraniega y el mismo escenario andaluz. Solo que las imágenes del horror de la guerra eran posteriores. De febrero del 37. De la Desbandá de Málaga.

Ampliar Las hojas 58 y 59 del álbum de Namuth y Reisner se corresponden con las de los huidos de la Desbandá malagueña. BNE

«En los negativos aparecen muchos refugiados, pero viéndolas de cerca nos dimos cuenta que no eran las mismas que las de Cerro Muriano», revela el investigador Carlos Vega Hidalgo que, junto a Laura García Fernández, firma el estudio 'Hans Namuth y Georg Reisner, fotógrafos de guerra (1936-1939): análisis, identificación y puesta en valor de los negativos hallados en la Biblioteca Nacional de España'.

Como si fuera un reto de los 8 errores, un simple examen visual llama la atención entre el grupo de fotos antiguas y las ahora encontradas: los huidos en el septiembre cordobés van en manga corta y ropa ligera, mientras que el vestuario de los protagonistas de los clichés inéditos contrastan por los abrigos y gorros para el frío.

Huída de Málaga, febrero de 1937 La ropa gruesa indica que las imágenes fueron tomadas en invierno, en concreto en febrero de 1937. Cerro Muriano, Córdoba, septiembre de 1936 En las imágenes se observa a la población civil huyendo con vestuario de verano. Huída de Málaga, febrero de 1937 La ropa gruesa indica que las imágenes fueron tomadas en invierno, en concreto en febrero de 1937. Ropa de invierno Ropa de verano Cerro Muriano, Córdoba, septiembre de 1936 En las imágenes se observa a la población civil huyendo con vestuario de verano. Ropa de invierno Ropa de verano Huída de Málaga, febrero de 1937 La ropa gruesa indica que las imágenes fueron tomadas en invierno, en concreto en febrero de 1937. Cerro Muriano, Córdoba, septiembre de 1936 En las imágenes se observa a la población civil huyendo con vestuario de verano. Huída de Málaga, febrero de 1937 La ropa gruesa indica que las imágenes fueron tomadas en invierno, en concreto en febrero de 1937. Ropa de invierno Ropa de verano Cerro Muriano, Córdoba, septiembre de 1936 En las imágenes se observa a la población civil huyendo con vestuario de verano.

Ante la evidencia, lo siguiente era localizar el escenario y los personajes de esa otra huida. Los cuadros en blanco y negro retratan a la población civil, mujeres, personas mayores y niños en brazos o al hombro para caminar más rápido.

Se ve gente derrotada, también una estación y, en un par de negativos de la misma colección, la clave del misterio. «Un negativo descubre un cruce de caminos con una indicación hacia Almería, por lo que muchas de estas fotos corresponden a refugiados de Málaga en algún punto de la costa andaluza», explica Vega Hidalgo que también pone la proa hacia otras instantáneas que confirman esta pista: fotos de los marineros del acorazado Jaime I y del crucero Méndez Núñez, asignados a la ruta Málaga-Almería-Cartagena en febrero de 1937.

Scrollstory Desbandá Dirección Almería Las fotos con los números 4.581 y 4.582 muestran un letrero que indica la dirección hacia Almería, lo que confirma que fueron tomadas durante la huida de los refugiados malagueños. Marineros de la ruta Málaga-Almería-Cartagena A partir de la 4.590 se retratan marineros del acorazado Jaime I y el crucero Méndez Núñez, que en febrero de 1937 patrullaban en el Meditérraneo andaluz.

Establecer las fotos exactas de los malagueños que huían de las tropas de Queipo de Llano no es fácil, ya que en la colección ahora estudiada también hay negativos que los investigadores han demostrado que fueron tomadas por los fotógrafos alemanes en Toledo y Barcelona, además de otras localizaciones. No obstante, las instantáneas comprendidas en las páginas 58 y 59 del álbum de estas fotos recuperadas –una veintena– se corresponden la mayoría con las de la Desbandá, corrobora el investigador y experto en fotografía de la guerra civil. Las escenas de huida y abrigo se extienden por otras hojas del volumen recuperado, por lo que los retratos de refugiados malagueños podrían ser más.

Ampliar La colección consta de 86 negativos de tamaño 6x6 con diferentes momentos de la guerra civil retratados por Namuth y Reisner. BNE

Según explica Carlos Vega Hidalgo, el total de 86 fotos de Namuth y Reisner se identificaban fácilmente ya que eran negativos 6x6 en lugar de placas como el resto. Además, las imágenes también se encontraban positivadas en el mencionado álbum. Ambos fotógrafos trabajaban bajo la autorización del Comissariat de Propaganda, un organismo de la Generalitat de Cataluña, por lo que el gobierno autonómico, tras su restitución en democracia, reclamó estás imágenes al BNE.

La institución madrileña conservó los clichés originales que han sido digitalizados ahora por su Departamento de Bellas Artes y Cartografía, mientras que envió las copias al Archivo Nacional de Cataluña, en cuya web se pueden consultar las imágenes. Algunas de ellas siguen documentadas como realizadas en Cerro Muriano, aunque se ha demostrado que son de Málaga u otros episodios.

Seguían en España

La identificación de estas fotos realizadas en 1937 también aporta datos claves para reconstruir el gps de los fotógrafos alemanes durante la guerra civil y recuperar sus fotos perdidas, ya que se sabe que tuvieron que salir apresuradamente de España para salvar su vida. En realidad, Reisner y Namuth se convirtieron en reporteros de guerra por casualidad. Ambos habían salido de Alemania en 1933 huyendo del ascenso de Hitler.

Se conocieron en París, abrieron un estudio de fotografía en Pollensa (Mallorca) el verano de 1935 y en julio del siguiente año, llegaron a Barcelona para cubrir para la revista francesa 'Vu' la Olimpiada Popular, una contestación a los Juegos Olímpicos de Berlín y su maquinaria de blanqueamiento del régimen nazi. Pero nunca se celebró aquel evento en la ciudad condal ya que, el día de la inauguración, los tiros sustituyeron a los fuegos artificiales: había estallado la Guerra Civil. Y los germanos no dudaron en coger sus cámaras y echarse a la calle.

Ampliar Hans Namuth (abajo derecha), entrevistando al coronel republicano Julio Mangada en el frente de Navalperal. Archivo Carlos Hidalgo

Ampliar Retrato del fotógrafo Georg Reisner, convertido en reportero de guerra en 1936. Archivo Carlos Hidalgo

Desde Cataluña recorrieron Valencia, Extremadura y Andalucía tras la noticia y la imagen de la guerra, coincidiendo incluso en los mismos escenarios que fotógrafos más conocidos como Robert Capa y Gerda Taro. También se cruzaron en Valencia con el periodista y espía Arthur Koestler, cuando iba camino de Málaga, una pista más que apunta a la presencia de los reporteros alemanes en la Desbandá.

En una entrevista, Namuth contó que tuvieron que salir apresuradamente de España, dejando los clichés en el Comissariat de Propaganda para su revelado, por lo que todo ese material estaba perdido. Además, todos los reportajes los tenían que entregar en esta institución catalana que les otorgaba las credenciales, por lo que los fotógrafos solo pudieron recuperar algunas pocas fotos de la contienda que habían mandado para publicarse en 'Newsweek', 'Vu', 'Regards', 'L'Humanité', 'Voilá' y 'Spain at War Illustrated'. Casi todo su trabajo se quedó en España. Y con el final de la guerra, perdido y oculto hasta que fue identificado en la BNE.

Ampliar Arriba, reportaje y fotografía de Namuth y Reisner en la revista 'Regards', nº143, 8 de octubre de 1936. Abajo derecha, negativo hallado en el BNE del mismo campesino armado en otra toma que no se publicó

La digitalización y estudio del material ha permitido también tener una fecha más cercana de la presencia final de los fotógrafos en España. Se sabe que, ante la división dentro del propio bando republicano y el creciente control soviético sobre otros grupos de izquierda, Reiner llegó a ser detenido en Barcelona por sus simpatías con el partido trotskista POUM, por lo que a finales de 1936 o enero de 1937 abandonó España. Por ello, Carlos Vega Hidalgo llega a la conclusión que el autor de los clichés de la diáspora malagueña fue Hans Namuth que, «entre febrero y marzo, tomó sus últimas fotografías en España cuando retrató a los refugiados de la retirada de Málaga en algún punto de la carretera a Almería».

Ampliar Las imágenes de masas corresponda al recibimiento del barco 'Zyrianin' en el puerto de Barcelona el 14 de octubre de 1936. Abajo, el campesino armado en el álbum de fotos recuperadas. BNE

Ampliar Las hojas 56 y 57 del álbum también incluyen probablemente fotos de huidos de Málaga u otra zona andaluza, con los primeros planos de los que huyen, acentuando la carga dramática de las imágenes. BNE

Contrapicado dramático

Las imágenes tienen importancia no solo para la historia documental de la guerra civil en Málaga. Así, el estudio del material inédito a cargo de los expertos Laura García y Carlos Vega también se extiende al propio contenido de las instantáneas. «Los retratos están tomados con mucha cercanía al utilizar ópticas fijas y podemos intuir la ambición de Namuth como fotógrafo mostrando una fuerte empatía con las personas retratadas», sostienen los investigadores sobre un trabajo muy «poderoso» en el que abundan los primeros planos y las tomas cortas en contrapicado, lo que acentúa el dramatismo, la soledad y el abandono de los protagonistas, poniendo además cara y ojos a las víctimas que huían de la guerra.

«Además ese tipo de fotografías están hechas con una Rolleiflex», aporta el dato técnico el investigador, que explica la predilección de los reporteros por la prestigiosa marca alemana de cámaras. «Yo tengo una Rollei del año 36 y he comprobado que para hacer este tipo de fotos se tenían que acercar mucho al personaje y, además, este tipo de contrapicado tenía mucha fuerza», ilustra Vega Hidalgo que añade que este tipo de retratos revelan «la empatía de los autores con la gente». Una complicidad e intimidad que tanto Georg Reisner como Hans Namuth eran capaces de reflejar ya que, a diferencia de otros reporteros de guerra, no tenían la barrera del idioma, ya que habían vivido previamente en España.

El recorrido de los fotógrafos Reisner y Namuth por España

La razón por las que el Comissariat de Propaganda no distribuyó estas imágenes se desconocen, pero se intuyen. Dejaban mal al bando nacional por la masacre de civiles, pero también al republicano que abandonó a la población de Málaga sin defensa alguna. Una vergüenza que había que tapar, como la propia Desbandá, que fue silenciada por una y otra trinchera durante décadas.

El epílogo a esta triste historia fue la vuelta de Hans y Georg a París para salvar la vida, sin saber que la guerra y los nazis de los que habían salido huyendo les acabaría encontrando. Ambos serían detenidos por las autoridades francesas en 1939 por su condición de alemanes sin importar su origen judío y su militancia antifascista. Namuth se alistó en la Legión Extranjera y, después, emigró a EE UU donde se convertiría en fotógrafo de cabecera de artistas e intelectuales, como Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert Rauschenberg, Mark Rothko y Frank Lloyd Wright. Reiner corrió una suerte distinta. Volvió a ser detenido en 1940 y, temiendo ser entregado a los alemanes, se suicidó en el campo de concentración de Les Milles (Francia). El descubrimiento de sus negativos de la guerra civil hace justicia con ambos y con la memoria de Reisner más de ochenta años después de su innecesaria muerte. Como la de muchos de los que retrató.

