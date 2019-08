La magia del cine con olor a mar

Montse va caminando por el paseo marítimo de Torremolinos tras terminar su jornada laboral y se encuentra con una gran pantalla y sillas de cara al mar que ya ocupan algunas familias. Se acerca a la caseta de proyecciones, donde se encuentra Ramón Reina, y le pregunta curiosa qué película proyectan hoy. «Esta noche es 'El verano de mi vida'», le responde, y seguidamente le explica cuál es el argumento: «Es de Dani de la Orden, una peli familiar de vacaciones. Muy divertida». La malagueña, residente en la Cala del Moral, al ver tal escenario, coge uno de los programas y decide que el próximo martes 27 no se perderá la proyección de 'El gran showman'.

Emociones de este tipo son las que suscita el cine de verano de Torremolinos, instaurado en el municipio desde hace ya 16 años gracias a Kike Mesa y Ramón Reina, sus propulsores. Mesa, que es director y productor cinematográfico, vio en el Festival de Cine de Cannes un espacio de este tipo al aire libre muy acotado al público: «Era la primera vez que veía un cine en la playa, pero me pareció triste porque el público en general no podía acceder. Proyectaban películas clásicas», relata. Es entonces cuando se le enciende la bombilla de las buenas ideas, la que impulsa acciones tan bonitas como ésta. «Esto es como un patio de butacas de un cine antiguo», comenta Reina a los curiosos que se acercan a preguntar. Y razón no le falta. El marco es incomparable, y cayendo ya el sol aparecen los primeros colores rosados de un atardecer sin puesta que promete terminar con aplausos, los que preceden al inicio de la película. A pesar de que el film se proyecta a las 21.30 horas, los primeros asiduos comienzan a llegar casi una hora antes para ocupar los mejores asientos.

1.500 butacas son las dispuestas en el cine en la playa más grande de España

Lo mejor de todo es que en este cine en la playa, el más grande de España, no hay ninguna ley absurda que no te permita acudir con tu propia silla o nevera playa; tras la vallas se acota una zona para aquellos que prefieran asistir con su toalla y ver la película con los pies en la arena. «Hay muchas familias que se traen su cena, sus propias sillas y es genial», comenta Mesa. En total son 1.500 'butacas' las dispuestas para la ocasión, pero el aforo es mucho mayor. Con la proyección de 'Campeones', de Javier Fesser, cuenta Mesa que había más de 2.000 personas por todo el perímetro: «Las butacas siempre se llenan, pero es que a veces se desborda», explica, aludiendo también a la problemática de la asistencia a las salas de proyecciones: «La gente va al cine cuando se le hace accesible. Cuando es barato, o gratis como en este caso, y le pilla cerca de casa».

Continúan las proyecciones

Lo cierto es que en este marco incomparable, ¿a quién no le apetece ir al cine? Montse, esta transeúnte caleña y ya fan del cine de Torremolinos, cree que esta iniciativa «es imprecindible para despertar y hacer vivir sensaciones que de otra manera no sería posible». Marta Cabeza y su familia lo corroboran. Preparando un bocadillo de salchichón para sus hijas, cree que éste es un momento ideal para pasarlo en familia: «El Ayuntamiento de Torremolinos tiene muchas actividades de ocio gratuitas y las aprovechamos mucho», cuenta esta torremolinensa.

Aún quedan cinco proyecciones más para el mes de agosto, que se pondrá disfrutar desde hoy mismo con 'Jumanji: bienvenidos a la jungla' a partir de las 21.30 horas, o el próximo martes 27 con 'El gran showman', el 28 con 'Tomb Raider' y el 29 para cerrar este ciclo con 'Megalodon'. Mesa invita a todo el público interesado a disfrutar de una noche irrepetible en la playa de Playamar. Eso sí, no te olvides de la toalla si llegas pasadas las 21.30 horas, porque este cine al aire libre es tan especial que a cualquiera le apetece quedarse.