Una estudiante de la UMA premiada por su TFG

Claudia Parra ha conseguido destacar en el competitivo mundo del marketing gracias a su Trabajo de Fin de Grado (TFG) titulado 'La estrategia comercial y su relevancia en la consecución de los objetivos corporativos'. Su estudio ha llamado la atención de AECOC y Nestlé, que han decidido premiarla con un año de prácticas en el área de Consumer and Marketplace Insights, además de financiar su máster en Marketing Digital Internacional.

«Siempre me ha fascinado cómo una estrategia comercial bien diseñada puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento de una empresa», explicó. Su investigación concluyó que las empresas triunfadoras no solo ofrecen buenos productos, sino que saben conectar con los consumidores, innovar y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Además, la digitalización juega un papel clave: «Las marcas que saben interpretar los datos y transformarlos en acciones concretas tienen una ventaja enorme», señaló.

El proceso de elaboración de su TFG no fue sencillo. «Hubo momentos en los que me sentía bloqueada, con demasiada información por organizar», confesó. Sin embargo, contó con el apoyo de su tutora, la profesora Natalia García Colomina, quien la guió en todo el proceso. «Su experiencia profesional me ayudó a darle forma al trabajo y su trato cercano hizo que todo fuera más llevadero», añadió.

El reconocimiento de AECOC y Nestlé pone en valor la importancia de la distribución en el éxito empresarial. «Hoy en día, la distribución no es solo un tema logístico, sino un factor clave para la experiencia de compra y la omnicanalidad», expresó. Las marcas deben elegir cuidadosamente sus canales y asegurarse de que estén alineados con su propuesta de valor.

Ahora, con su práctica en Nestlé y su máster en curso, la graduada se enfrenta a nuevos desafíos con entusiasmo. «Estoy emocionada por aprender de un equipo increíble y aplicar mis conocimientos en el mundo real», afirmó. Aunque aún no ha decidido en qué área del marketing especializarse, le apasiona el análisis de tendencias y el comportamiento del consumidor. «Voy a probar distintas áreas para descubrir en cuál me siento más cómoda», comentó.

Para los estudiantes que aspiran a realizar un TFG destacado, la egresada tiene un consejo claro: «Elijan un tema que realmente les apasione, pidan feedback sin miedo y disfruten del proceso. Y, por supuesto, que no falte el café».