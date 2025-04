Fuengirola despliega un centenar de operarios para refuerzo de la limpieza en Semana Santa

Un dispositivo especial, atendido por 93 operarios, velará por el buen estado de las calles de Fuengirola durante la Semana Santa. Este despliegue reforzará una ... labor que, según el Ayuntamiento, se desarrolla desde hace semanas en el entorno de las parroquias, calles por las que discurren las procesiones y los lugares de mayor tránsito y afluencia turística. El personal estará dedicado a labores como el barrido, la el manejo de hidrolimpiadoras y la recogida de muebles y enseres.

«Llevamos semanas preparando nuestra ciudad para la llegada de la Semana Santa. No es sólo el trabajo que realizamos el Domingo de Ramos, sino que previamente hemos puesto prácticamente toda la ciudad al día«, ha explicado la concejala de Limpieza, Carmen Díaz. En esta línea, ha insistido: »Desde que terminó la Navidad venimos preparando nuestra ciudad para que todo esté a punto de cara a esta semana de gran afluencia turística. Intervenimos con discos de limpieza en todas las calles de la ciudad, no solamente en las zonas más concurridas, sino también en los barrios más periféricos».

Por otra parte, la responsable municipal de Limpieza ha solicitado la colaboración ciudadana «porque ningún trabajo que hagamos será lucido si las personas que vivimos en Fuengirola y aquellos que nos visitan, no cuidamos nuestra ciudad«. Al respecto, ha dejado claro la necesidad de atender las ordenanzas que impiden arrojar al suelo desperdicios, el respecto de los horarios para tirar la basura, plegar los cartones cuando se depositan junto a los contenedores y el uso de los recipientes adecuados para cada uso . «No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Por mucho que invirtamos en limpieza y por más maquinaria que tengamos, si las personas no nos encargamos de mantener ese trabajo que hacen nuestros operarios, la imagen de nuestra ciudad no será la que todos deseamos. Por tanto, pido prudencia y responsabilidad», ha reflexionado.