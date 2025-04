Ya hay fecha para el partido contra el racismo entre gitanos y guardias civiles en Fuengirola

Lorena Cádiz Fuengirola Martes, 22 de abril 2025, 17:17 Comenta Compartir

Fuengirola celebrará el sábado 3 de mayo el partido contra el racismo entre gitanos y guardias civiles Memorial Juan Soto 'El Chope'. La iniciativa se desarrollará en el campo Jesús Gámez del complejo polideportivo Elola a partir de las 17.00 horas, con entrada gratuita.

«Queremos dar continuidad a la genial idea de seguir teniendo en la memoria a Juan Soto, quien tanto hizo durante muchísimos años por la integración y por la lucha contra el racismo y la diversidad en Fuengirola», explicó el concejal de Deportes, Julio Rodríguez, quien presentó la iniciativa junto a Isaac Vargas y Daniel Alarcón Soto, en representación del colectivo gitano y de la familia Soto.

Por su parte, Vargas aseguró que «para mí es un honor estar aquí, no solo como concejal del Ayuntamiento sino también como gitano de Fuengirola, porque esto significa mucho. Es una lucha por los valores, contra el racismo y la desigualdad y quiero recordar que es un memorial a nuestro tío Juan Soto 'El Chope', que fue un impulsor de estos partidos contra el racismo que se celebraban antaño en Fuengirola, además para nosotros, no solo para los gitanos sino para los vecinos de Fuengirola, es un referente porque luchaba siempre por la convivencia. Esta partido es también una forma de educar a los más jóvenes que no han vivido esa etapa y formarlos en el respeto, los valores y en la lucha contra el racismo».

