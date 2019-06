PSOE rechaza la oferta de IU de compartir la Alcaldía en Arenas, que recuperará el PP Manuel Ríos Sánchez en una imagen de archivo con el también popular Óscar Medina, de Torrox / SUR La ausencia de acuerdo entre las dos formaciones de izquierdas en el municipio permitirá al candidato popular su elección como alcalde al ser el más votado AGUSTÍN PELÁEZ y EUGENIO CABEZAS Viernes, 14 junio 2019, 12:06

Salvo sorpresas de última hora, el candidato del PP, Manuel Ríos Sánchez, será elegido este sábado alcalde del municipio de Arenas como candidato más votado. Y ello después de que IU y PSOE, que suman cinco ediles (la mayoría absoluta) no hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo que les permita seguir conservando la Alcaldía. Ambos grupos han venido gobernando desde septiembre de 2016 después de que la dos fuerzas registraran una moción de censura contra el hasta entonces alcalde, el popular Manuel Ríos, que fue elegido por minoría. La moción de censura permitió al cabeza de lista de IU, Francisco Laureano Martín, acceder al cargo de alcalde. Sin embargo, las relaciones entre IU y PSOE hasta el final del mandato se han enturbiado bastante, tanto que el grupo socialista ha decidido en asamblea rechazar la oferta de la formación izquierdista de compartido la Alcaldía para seguir al frente del Ayuntamiento hasta 2023.

Fuentes socialistas han confirmado en este sentido que los miembros del PSOE votarán a su candidato. Esto significa que saldrá elegido el candidato más votado. Según los resultados electorales del 26M, el PP tiene cuatro concejales, siendo la lista más votada; IU, repite con tres ediles y el PSOE, sólo dos.

Esto significa que se repetirá la misma situación de hace cuatro años, por lo que el PP gobernará en minoría.

En 2015, Ríos fue elegido alcalde con el apoyo de sus tres concejales. En aquellos comicios, PP, IU y PSOE lograron el mismo número de ediles, tres cada uno.

Desde IU, el actual alcalde en funciones, Francisco Laureno Martín, ha expresado su sospecha sobre la posibilidad de que exista un acuerdo encubierto entre PP y PSOE. «Podíamos haber alcanzado un acuerdo, pero el PSOE no ha querido. No nos han pedido nada y no han querido nada con nosotros», ha indicado Martín.