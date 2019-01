El grupo del PP denunció ayer que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga no había renovado la póliza de seguros de los voluntarios de Protección Civil, lo que provocó que no pudieran prestar servicio en las actividades navideñas del pasado miércoles. El gobierno cuatripartito (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito) replicó que se había realizado un cambio en la aseguradora al finalizar el año y que el trámite había quedado resuelto en la jornada de ayer.