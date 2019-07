La Junta desbloquea el proyecto de un geriátrico y un hotel en Arenas Recreación del complejo geriátrico y hotelero que los inversores de origen belga plantean en Arenas. La Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio retira el contencioso interpuesto por el anterior gobierno socialista y da luz verde a una inversión privada de 60 millones EUGENIO CABEZAS Sábado, 13 julio 2019, 00:03

El proyecto para construir un geriátrico y un hotel en el Cerro de Bentomiz, en Arenas, con 240 apartamentos y otras tantas habitaciones, promovido por un grupo de origen belga, con apoyo de inversores nórdicos, y que supondría un desembolso de más de 60 millones de euros, ya tiene vía libre para poder ejecutarse, después de más de una década de trámites y del bloqueo de los anteriores responsables socialistas en la Junta de Andalucía.

Según ha podido confirmar SUR, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige la granadina Marifrán Carazo, ha comunicado hace unos días al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la capital malagueña que retira el recurso interpuesto en 2017 por los anteriores responsables socialistas en la Administración regional.

De esta manera, la iniciativa residencial ya tiene vía libre y el Ayuntamiento podrá proseguir con los trámites de un proyecto que se remontan a hace más de una década. Los inversores belgas son propietarios de varias parcelas que suman medio millón de metros cuadrados de superficie. El nuevo alcalde de Arenas, Manuel Ríos (PP), se mostró ayer «muy satisfecho e ilusionado» de que «por fin» se pueda desbloquear este «importantísimo» proyecto para esta pequeña localidad del interior de la Axarquía, situada a apenas diez kilómetros de distancia de Vélez-Málaga.

El Ayuntamiento aprobará una ordenanza para que los 90 puestos de trabajo sean locales

El regidor, que vuelve al cargo en el que ya estuvo entre junio de 2015 y septiembre de 2016, cuando fue desalojado por una moción de censura entre PSOE e IU, recordó que en ese periodo ya intentó desbloquear la iniciativa, pero que se encontró «siempre» con el rechazo de los responsables de la Consejería en Sevilla. Sin embargo, el proyecto sí contó con el aval de los técnicos en Málaga.

El alcalde apuntó que ahora volverán a reunirse con los promotores para continuar con los trámites para conceder la licencia de obras. Antes, el Consistorio quiere aprobar una ordenanza municipal para regular las bonificaciones para este tipo de proyectos «que generarán un gran número de empleos en el municipio». Así, Ríos dijo que van a plantear que para poder acogerse a determinadas bonificaciones los promotores «tendrán que comprometerse a contratar a un porcentaje de trabajadores locales».

Los promotores del proyecto residencial y hotelero prevén que una vez ejecutado, el complejo de geriátrico y hotel creará unos 90 empleos directos, una cifra equivalente al desempleo que tiene en la actualidad Arenas, y un número indeterminado de empleos indirectos por el influjo que la actividad que genera este proyecto creará en su entorno.

Integración en el entorno

El Consistorio aprobó en 2017, con el respaldo de los tres grupos (PP, PSOE e IU), el plan especial correspondiente para hacer posible el proyecto, que contaba con el visto bueno inicial de la entonces Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No obstante, desde la Consejería en Sevilla se decidió interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado, al entender que el proyecto «contribuiría a crear un asentamiento en suelo rústico, contraviniendo la normativa andaluza para los terrenos no urbanizables». Sin embargo, para los nuevos responsables de la Consejería esto no tiene porqué ser así. En este sentido, las fuentes consultadas apuntaron a que se reforzará la labor de inspección para evitar que se continúen construyendo viviendas en la zona fuera de ordenación. No en vano, en el entorno de las laderas del Castillo de Bentomiz, un enclave que data del siglo XI y que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), existen ya varios centenares de casas ilegales.

El proyecto del geriátrico y el hotel en Arenas han sido elaborados por el arquitecto Arturo Ruiz. El objetivo es facilitar la atención a personas de diferentes edades en un entorno de una gran calidad ambiental y paisajística, aprovechando la luz natural, el entorno rural y la amplitud de la finca para ofrecer al residente o turista un alojamiento único en la zona. El proyecto aprovechará la orografía del terreno usando los caminos preexistentes. Las edificaciones, con planta baja más una, estarán «totalmente» integradas en el entorno usando materiales autóctonos, que se distribuirán por las zonas ajardinadas.