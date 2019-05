El GIPMTM consigue un séptimo concejal en Vélez-Málaga, que pierde el PP tras el recuento de la Junta Electoral de Zona Celebración de los integrantes del GIPMTM, este miércoles a las puertas de su sede. / A. PELÁEZ Elecciones Municipales 26M Los independentistas torreños igualan al PSOE, del que se quedan a 61 votos, mientras que los populares bajan de diez a nueve ediles EUGENIO CABEZAS y AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 29 mayo 2019, 14:13

Cambios en los resultados electorales en Vélez-Málaga salidos de las urnas del pasado domingo. El Grupo Independiente pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) ha conseguido un hito aún más histórico, al sumar un séptimo edil tras la revisión de las votaciones realizada este miércoles en la Junta Electoral de Zona, un concejal que pierde el PP, que continúa siendo la formación más votada, aunque baja de diez a nueve ediles. En concreto, se ha detectado un error al transferir los resultados de una de las mesas electorales instaladas en le colegio Vicente Aleixandre, donde los segregacionistas torreños consiguieron 80 votos más de los contabilizados inicialmente.

Desde la misma noche electoral, el líder del GIPMTM, Jesús Carlos Pérez Atencia, advirtió que, según sus datos, se habían quedado a seis papeletas del séptimo edil, con lo que al día siguiente interpusieron un recurso, que este miércoles les ha dado la razón. De esta forma, la corporación veleña quedará con nueve ediles para el PP, y siete para PSOE y GIPMTM, además de los dos obtenidos por Andalucía por Sí. Con este escenario, el margen de maniobra para los segregacionistas torreños es aún mayor, ya que de ellos dependerá quién será el próximo alcalde.

Con este resultado el GIPMTM consigue romper su techo histórico, que estaba en los cinco ediles en los años ochenta y noventa. En 2015 consiguieron dos y han formado parte del gobierno cuatripartito, con PSOE, PA y el edil no adscrito, expulsado de Ciudadanos, José Antonio Moreno Ocón. En concreto, con el nuevo recuento los segregacionistas torreños se quedan a tan sólo 61 votos del PSOE, al sumar 7.240 apoyos, por los 7.301 de los socialistas liderados por el alcalde en funciones, Antonio Moreno Ferrer.

De momento, Pérez Atencia ha asegurado que no descartan nada, incluso reclamar la Alcaldía para la nueva legislatura en un pacto de alternancia con los socialistas. Así, el teniente de Alcalde dijo que la misma noche electoral recibió una llamada del presidente provincial de los populares y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, para felicitarle y decirle que tenían que volver a hablar. Sobre este asunto, el líder del PP, Francisco Delgado, consideró en una entrevista en la televisión local Electrovídeo que su presidente «ha sido poco respetuoso, porque primero tiene que llamar a su compañero, en vez de al señor Atencia».

“No es lo mismo seis que siete concejales y tenemos que buscar la gobernabilidad”. Estas han sido la primeras palabras del candidato del GIPMTM, Jesús Pérez Atencia, después de conocer los resultados del recuento realizado por la Junta Electoral de Zona y que han permitido a la formación conseguir siete concejales, situándose de este modo con el mismo número de ediles que el PSOE. Atencia, que ha sido recibido por los simpatizantes de la formación torreña en la sede al grito de ¡Alcalde!, ha lanzado un mensaje de agradecimiento a los 7.240 votantes que respaldado al GIPMTM. “Hemos conseguido votos en todas las mesas y todos los colegios electorales”, ha señalado.

Rodeado de los concejales electos del partido, Atencia no ha desvelado su estrategia, como tampoco ha querido aclarar que optará a la Alcaldía. Sólo ha reiterado que tenderá puentes a las fuerzas políticas que quieran el progreso de todos los pueblos del municipio. “Somos una fuerza mayoritaria en el municipio y vamos a pedir respeto en cualquier pacto que salga en estos días. No es lo mismo seis que siete y estamos a 61 votos del PSOE”, ha manifestado Atencia.

El candidato del grupo independiente torreño ha manifestado que tras el recuento hecho por el partido de todas las actas sabían que tenían 80 votos menos y que por tanto tenían un concejal más. “La noche del domingo nos habíamos quedado a seis votos del séptimo concejal”, ha dicho.

Por su parte, el candidato del PP, Francisco Delgado, ha indicado que como partido más votado, aunque hayan perdido un concejal y se hayan quedado en nueve, les toca mover ficha “porque los resultados dicen que la ciudadanía quieren un alcalde del PP. El tema no es fácil, pero la política es el arte de los imposible”. Delgado no ha que querido adelantar si está dispuestos a dimitir si no consigue la Alcaldía. “Primero conocer la opinión de mis compañero. Soy el presidente, pero pertenezco a un partido con unos órganos de decisión”, ha indicado.

El PP suma ocho ediles en Rincón de la Victoria

Por su parte, en Rincón de la Victoria también se está a la espera del nuevo recuento de los votos en la Junta Electoral de Zona de la capital malagueña. Previsiblemente el PP sumará un octavo edil, en detrimento de Por Mi Pueblo, que bajará de tres a dos. Con este nuevo reparto, el alcalde en funciones y presidente de la Diputación, Francisco Salado, podría prescindir del partido independiente liderado por José María Gómez 'Pepín' y buscar un acuerdo con Ciudadanos, que obtuvo dos ediles, y Vox, que sumó uno, para alcanzar la mayoría absoluta de once.