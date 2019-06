El PP exige a PSOE y Ciudadanos la Alcaldía dos años como condición para pactar en Alcaucín El candidato del PP en Alcaucín, Domingo Lozano / SUR Socialistas y Cs continúan tratando de alcanzar un acuerdo con la formación popular, que es quién tiene la llave AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 10 junio 2019, 13:33

A sólo cinco días del pleno de investidura, aún se desconoce quién gobernará en el Ayuntamiento de Alcaucín. Dado que los resultados electorales no han otorgado la mayoría absoluta a ninguna formación política, los cuatro grupos con representación en la corporación siguen manteniendo contactos para tratar de alcanzar un acuerdo que permita configurar un gobierno municipal con mayoría suficiente para poder garantizar la estabilidad en el Consistorio durante todo el mandato. Sin embargo, la posibilidad de lograr un pacto no está resultando fácil ni para PSOE, que ha sido la fuerza más votada con cuatro ediles, ni para Ciudadanos, también con cuatro ediles. Ambas fuerzas necesitan pactar obligatoriamente con PP (dos ediles) para poder tener mayoría absoluta (seis ediles). Aunque Por Mi Pueblo ha logrado un concejal, su apoyo no es decisivo, por lo que es la formación popular la que está resultando determinante. El problema es que el PP ha exigido tanto a PSOE como a Cs repartirse la Alcaldía dos años, según ha confirmado a SUR el candidato popular, Domingo Lozano.

Así las cosas, las negociaciones se encuentran de momento estancadas. «Estamos hablando», ha señalado la candidata socialista a la Alcaldía Agata Noemi González, que no ha querido avanzar nada más sobre la marcha de las reuniones con PP y Ciudadanos.