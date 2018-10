Juanma Moreno no comparte las palabras de Tejerina y asegura que los «niños y profesores andaluces son de diez» Los principales líderes políticos regionales critican las declaraciones de la visecretaria de Acción Social del PP AGENCIAS Jueves, 18 octubre 2018, 17:27

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha querido dejar claro que no comparte las manifestaciones realizadas este jueves por la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, sobre el nivel educativo de los niños andaluces y ha expresado que los «niños y profesores andaluces son de diez».

En su cuenta en Twitter, Moreno se ha pronunciado así después de que García Tejerina haya apuntado que existe un «deterioro» en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas, de manera que en Andalucía «te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León». Unas horas después, Tejerina detalló que sus críticas a la educación andaluza se referían a los 40 años de «pésima» gestión del PSOE

«No compartimos las palabras de Isabel Garcia Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, y solo les falta un gobierno a su altura«, ha manifestado Juanma Moreno.

Reacciones

La Junta y los partidos políticos andaluces han criticado también las palabras de la vicesecretaria Sectorial del PP. En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha preguntado hoy al PP si «no se va a cansar nunca» de «despreciar» a los andaluces, en respuesta a las palabras de la vicesecretaria del PP sobre el sistema educativo en esta comunidad.

«¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía?», ha señalado Díaz en su mensaje, donde ha añadido que «ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando».

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, se ha referido en su cuenta de Twitter a las palabras de García Tejerina, y ha dicho junto a varios emoticonos la frase «Qué cansinos».

También desde esta red social se ha referido a las polémicas declaraciones la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, para señalar de «intolerable que desde el PP sigan faltando el respeto a Andalucía».

«En esta ocasión contra nuestros niños y niñas. Y lo dicen quienes han aplicado las peores reformas educativas», ha apuntado la líder andaluza de Podemos, quien ha agregado que García Tejerina «no ha pisado Andalucía en su vida».

El coordinador regional de IU, Antonio Maillo, ha señalado en su cuenta que el PP «vuelve a insultar a Andalucía» y ha añadido que García Tejerina «habla con una ignorancia total».

«La enseñanza de nuestros docentes es inmejorable. Lo que sí ha provocado un deterioro en la educación son los brutales recortes de PP y PSOE, y eso no ha sido sólo en Andalucía», ha añadido.

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP por Málaga Esperanza Oña ha considerado que las palabras de la vicesecretaria de Acción Social de los 'populares' no son una crítica a la comunidad andaluza «sino a la gestión de la educación y al PSOE que gobierna y permite que esto sea así». Oña, al ser cuestionada al respecto, ha aludido a que el informe PISA «no lo hace García Tejerina» y en él, ha añadido, «se dice que los niños andaluces están menos preparados académicamente que en otras comunidades autónomas y en otros países». «Eso no es una crítica a Andalucía sino a la gestión de la educación en Andalucía, al PSOE que gobierna y permite que esto sea así y lleve 40 años», ha subrayado.

Defensa de Casado

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy a los socialistas que no se confundan las críticas al PSOE con críticas a los andaluces y ha destacado que es la Junta la que está haciendo «malas políticas» en educación o empleo.

En declaraciones a la prensa en la puerta del Congreso, Casado ha defendido a la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina. Según Casado, el PSOE lleva 30 años «confundiendo» las críticas que se hacen a su gestión en Andalucía, cuando su Gobierno en dicha comunidad es «ineficaz» y tiene «la responsabilidad» de las «malas políticas en educación y empleo».

«Menos victimismo, menos corrupción y más eficacia con los servicios públicos», ha pedido el líder del PP, que ha pedido que «nadie confunda las declaraciones de Tejerina o de Moreno» (el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno) porque «ningún partido defiende tanto a Andalucía como el PP.

Según Casado, «para empezar», el PP no sume a Andalucía en «la pobreza, la deuda, el paro y la corrupción» como lo ha hecho el PSOE.

Pablo Casado ha terminado diciendo que Tejerina y Moreno «han hecho mucho más por Andalucía que Díaz y Sánchez», en referencia a Susana Díaz y Pedro Sánchez.

Por su parte, el diputado Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que «no es lo más adecuado» hacer «comparaciones de niños y profesores« aunque ha admitido que la educación sea un reto para el nuevo gobierno de Andalucía.

«Probablemente no sea una expresión muy afortunada» la de Tejerina, según Maíllo, que ha considerado que el problema es del Gobierno andaluz, y uno de los retos que tiene es cambiar la educación.

Además, ha instado a que el PSOE «no se haga la víctima ni se arrogue la representación de toda Andalucía» porque no la tiene.