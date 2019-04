Un error impide contar con el audio de la declaración inculpatoria de Bernardo Montoya EFE HUELVA. Sábado, 13 abril 2019, 00:03

Un error, al no conectar un cable al equipo informático, ha motivado que en el procedimiento contra Benardo Montoya, acusado de matar a la joven Laura Luelmo en El Campillo, no se cuente con el audio de su primera declaración en el juzgado en la que reconocía que era el autor del crimen. En declaraciones a Efe, el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha confirmado este extremo, si bien le ha restado importancia y ha dicho que no cree que afecte al procedimiento, ya que sí que se cuenta con la transcripción de la secretaria judicial que, «si bien no tiene la misma precisión que el audio, sí que tiene la misma validez».

Añadió que la condena de una persona no sólo se basa en su declaración, sino que se ha de contar con más indicios o pruebas que constaten la culpabilidad. El abogado de Bernardo Montoya, Miguel Rivera, ha explicado que no descarta solicitar la puesta en libertad provisional de su cliente. En esa primera declaración que no ha quedado grabada, que tuvo lugar el 23 de diciembre, Montoya reconocía haber abordado por sorpresa a la joven a las puertas de su casa y haberla golpeado hasta dejarla inconsciente para posteriormente llevarla a un paraje y allí abusar de ella y acabar con su vida con una piedra.En su última declaración responsabiliza de la muerte a una expareja suya por celos.