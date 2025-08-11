Fuera mitos: el INE descifra en qué comunidad autónoma se vive mejor
Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, que abarcan una amplia gama de factores relacionados con la calidad de vida, desmienten los mitos sobre cuál es la comunidad autónoma donde se vive mejor
Málaga
Jueves, 21 de marzo 2024
El buen tiempo no lo es todo. Aunque el sur de España goce de un clima envidiable durante todo el año, parece no ser suficiente para convertirse en un paraíso de calidad de vida. Al contrario ocurre con el norte peninsular que, a pesar de tener un tiempo más frío y lluvioso, es el territorio español donde se vive mejor.
Esto es lo que descifra el Instituto Nacional de Estadística en su Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV). Una medición resultante del cálculo de un conjunto amplio de indicadores (60), que pretende puntuar la calidad de vida de las comunidades y ciudades autónomas de España, siendo 100 el valor medio.
¿Cómo quedan las autonomías según este Índice global de calidad de vida?
Navarra, con un 105,7, es la comunidad autónoma con mejor calidad de vida según el IMCV.
En la parte alta de la tabla, otras regiones norteñas como La Rioja, Aragón, País Vasco o Cantabria.
En el otro extremo de la calidad de vida, Ceuta es el peor territorio con un 96,5.
Y acompañan a Ceuta como peores regiones para vivir Canarias, Melilla y Galicia. Además de...
Andalucía, en antepenúltima posición con un 99,3 como Índice global de calidad de vida.
La parte positiva es que la mayoría de autonomías de España superan la barrera del 100, representadas con la sonrisa en el gráfico. Y sólo seis territorios tienen el rictus algo más serio: los cinco anteriormente citados, más la incorporación de otra región sureña, Murcia.
Índice global de calidad de vida
por comunidades autónomas
Siendo 100 el valor de referencia ideal
Andalucía: 99,3
110
109
108
107
Navarra
105,7
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
Ceuta
96,5
96
95
94
93
92
91
90
Esta dualidad de mejor y peor calidad de vida entre el norte y el sur del país se visualiza claramente al ubicar la sonrisa o la mueca, que representa el dato de cada comunidad, en el mapa.
Pero este indicador del Instituto Nacional de Estadística va más allá. Además del Índice global de calidad de vida, el organismo comparte los datos desglosados en nueve grandes dimensiones: Condiciones económicas y materiales, Trabajo, Salud, Educación, Ocio y relaciones sociales, Seguridad física y personal, Gobernanza y derechos básicos, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida.
Dimensión 1
Condiciones económicas y materiales
Esta variable se basa en indicadores como la renta mediana, la población en riesgo de pobreza, la desigualdad, la satisfacción con la situación económica en el hogar, la dificultad para llegar a fin de mes, las deficiencias en la vivienda, falta de espacio en la residencia familiar... Aquí, la comunidad con mejor puntuación es País Vasco, con un 105,9.
Condiciones económicas
y materiales
Andalucía: 97,1
110
109
108
107
País Vasco
105,9
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
Ceuta
91,3
91
90
Dimensión 2
Trabajo
Aquí el INE cruza sus propias mediciones de la tasa de empleo, la de paro, el paro de larga duración, el empleo a tiempo parcial, los salarios bajos, las jornadas largas, el trabajo temporal y la satisfacción con el trabajo. En este caso, Aragón se lleva la primera posición.
Trabajo
Andalucía: 96,5
110
109
108
107
106
Aragón
104,1
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
Ceuta
95,4
95
94
93
92
91
90
Dimensión 3
Salud
Otra dimensión vital para cualquier ciudadano. En este caso, la media se centra en indicadores como la esperanza de vida al nacer, la salud autopercibida, la morbilidad crónica, las necesidades no satisfechas de cuidados médicos, el índice de masa corporal, los fumadores diarios o el ejercicio físico regular. De nuevo, los datos vienen a desterrar mitos. La comunidad autónoma con mejor calidad en la salud es... Madrid.
Salud
Andalucía: 100,2
110
109
108
107
Madrid
105,6
106
105
104
103
102
101
100
99
Ceuta
99,1
98
97
96
95
94
93
92
91
90
Dimensión 4
Educación
Otro pilar de la sociedad. Los valores que el INE estudia aquí son el nivel de formación alcanzado, la población adulta con nivel educativo superior o el abandono temprano de la educación.
País
Vasco
119,3
País
Vasco
119,3
Dimensión 5
Ocio y relaciones sociales
Sorprendentemente, una dimensión donde la mayoría de autonomías sacan un mal resultado. En la parte positiva, Andalucía consigue su mejor puesto, abandonando la cola del ranking para situarse en el medio de la tabla. Se analizan datos de satisfacción con el tiempo disponible, asistencia a eventos culturales o deportivos, frecuencia de reuniones con amigos, familiares o compañeros, tener a alguien con quien hablar o la confianza en los demás.
Dimensión 6
Seguridad física y personal
Cantabria lidera el gráfico de esta dimensión que hace una media de indicadores del INE como el número de homicidios, la criminalidad, la delincuencia o vandalismo o la percepción de la seguridad.
Dimensión 7
Gobernanza y derechos básicos
Con datos como la confianza en el sistema político, en el judicial y en la política o la participación en actividades políticas. En este caso, es la Comunidad Valenciana la que mejor calidad tiene y Castilla y León, la que peor con un 91,7.
Dimensión 8
Entorno y medio ambiente
Navarra vuelve a colocarse en el 'top' de este indicador que cruza los datos de los problemas de contaminación o ruidos, las micropartículas en el aire, la satisfacción con las zonas verdes y áreas recreativas y la satisfacción con el entorno.
Dimensión 9
Experiencia general de la vida
En esta dimensión final, se miden indicadores como la satisfacción global con la vida, los sentimientos positivos y la evaluación del sentido y propósito en la vida. Navarra vuelve a ganar y Galicia se coloca en el puesto de peor calidad.
Dónde tendrías que vivir
Al conocer las nueve dimensiones del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida del INE y los datos de cada comunidad autónoma en cada una de ellas, se puede calcular cuál es la mejor región según cada variable. Poder elegir sólo una, trabajo, salud o educación, sería una decisión poco flexible como para tomar la decisión de hacer una mudanza de autonomía. Pero la posibilidad de elegir dos dimensiones sí que puede acercarse más a la elección de la comunidad autónoma con más calidad de vida para ti. En la siguiente herramienta, selecciona las dos dimensiones más importantes en tu opinión y descubre dónde tendrías que vivir para tener la máxima calidad de vida (si en alguno de los selectores no eliges ninguna dimensión o repites la misma en los dos, se calcula el mejor destino para la variable elegida).
El Instituto Nacional de Estadística sigue mejorando la metodología de este Indicador Multidimensional de Calidad de Vida gracias a la participación de los usuarios del servicio. Pero los datos analizados hasta ahora ya arrojan conclusiones claras y más o menos estables. Otra cuestión es si la calidad de vida de un lugar se puede basar en números o en otras circunstancias. Pero eso, ya será otra historia.
Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) del Instituto Nacional de Estadística, basado en 60 indicadores anuales. Esta información plasma los últimos datos publicados, correspondientes al año 2022. Al ser el 100 el valor medio, se ha dibujado una curva ascendente o descendente según la cifra de cada comunidad autónoma.
