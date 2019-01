Vox advierte de que «se acaba el cortijo de izquierda en Andalucía» 01:10 Imagen de Ortega Smith durante la reunión de este miércoles. / EFE Ortega Smith destaca que «era una oportunidad histórica que no podíamos frustrar». No obstante, ha asegurado que Vox mantiene su independencia parlamentaria y que apoyará las medidas que considere acordes a su programa y rechazará las que no EP Sevilla Miércoles, 9 enero 2019, 22:07

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho este miércoles que su formación tiene voluntad de que el Gobierno PP-Cs tenga «continuidad», a la par que ha advertido de que con su apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta «se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía».

«Hoy es un día importante para Andalucía y para España. Hoy pierden las leyes liberticidas, la inmigración ilegal, la corrupción, los chiringuitos y la administración paralela, y hoy ganan los andaluces, el empleo, la defensa de la familia, la defensa de la libertad, la defensa del pluralismo político, el respeto a las instituciones y una administración puesta de verdad al servicio de los intereses de los andaluces y, por tanto, de toda España«, ha afirmado. Así se ha pronunciado Ortega Smith en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento junto al portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, una vez que ha concluido la reunión que han mantenido con el líder del PP-A, Juanma Moreno; el secretario general, Teodoro García Egea; y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.

Ortega Smith ha asumido que la negociación «no ha sido fácil» y que «ha habido los lógicos ajustes en toda negociación», si bien ha asegurado que en Vox están «muy satisfechos». «Hoy es un día grande y por fin, después de 36 años, gracias a la valentía de casi 400.000 andaluces, se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía y comienzan a abrirse las ventanas, los cajones, a revisarse la corrupción y a terminar con una situación que nunca debió producirse: la del monopolio de unas fuerzas que han querido convertir a Andalucía en su cortijo particular«, ha afirmado el secretario general de Vox.

Sobre la negociación con el PP, Ortega Smith ha señalado que la han llevado «con la máxima responsabilidad», entendiendo que «era una oportunidad histórica que no podíamos frustrar» y que ha habido «cesión por las dos partes». No obstante, ha asegurado que Vox mantiene su independencia parlamentaria y que, a lo largo de la legislatura, apoyará aquellas medidas que considere acordes a su programa y rechazará las que no. «El acuerdo, para que sea posible, ha significado por Vox tener que ajustarnos en cierta medida a las pretensiones del PP y para el PP también ha supuesto tener que aceptar en cierta medida las pretensiones de Vox», ha explicado.

Censura el talante «poco democrático de Ciudadanos»

Ha dicho que Vox plantea sus medidas «con humildad y responsabilidad» entendiendo que tienen 12 diputados, si bien ha rechazado la posición de partida de porque «ha despreciado a Vox». De este modo, ha censurado que a los de Juan Marín «se les llena la boca hablando de consenso y de que vienen a hacer cambios pero han despreciado a 400.000 andaluces».

Con todo, ha explicado que en adelante apoyarán las medidas que sean acordes al pacto firmado con el PP y con los postulados de Vox, de modo que rechazarán las que sean contrarias a su ideario. «Si el gobierno que presida Moreno está dispuesto a llevar a adelante ese cambio, tendrá el apoyo leal de Vox, si por el contrario alguna de las medidas que pretende lleva aparejado el mantenimiento de políticas contraria a la libertad y al progreso de Andalucía, nos tendrá enfrente», ha avisado Ortega Smith.

Sobre las medidas de Vox

Sobre las medidas que trasladó Vox al PP relativas a inmigración, el secretario general del partido de Santiago Abascal ha apuntado que en el acuerdo «se ha tomado una firme voluntad de colaborar en la medida de las competencias de la Junta para combatir la inmigración ilegal». Ha explicado que un punto «fundamental» es «terminar con el efecto llamada» así como «colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la entrega de toda la documentación que ha retenido la Junta, para identificar la inmigración ilegal y cumplir la ley«.

«Nos hubiera gustado que el 100% de las propuestas se hubieran llevado adelante pero lo lógico y democrático es negociar y estar dispuesto a que una parte de las medidas se acepten y otras no«, ha sostenido Ortega Smith. Así, sobre la reclamación para que el Día de Andalucía pase del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista, ha dicho que era una cuestión que les parecía importante «por su significado histórico» pero que «no es algo como para que no haya un acuerdo».

En materia de violencia de género, el dirigente de Vox ha dicho que seguirán defendiendo que la violencia «no tiene género y que hay que proteger a todas las víctimas», toda vez que ha lamentado que no han logrado todos sus objetivos en este sentido para aprobar «una ley contra la violencia intrafamiliar que respete los principios constitucionales de presunción de inocencia y de igualdad del hombre y la mujer ante la ley, una ley que amparase todos los supuestos de violencia«. No obstante, ha garantizado que seguirá »luchando« para que se pueda conseguir y que las leyes »amparen a todas las víctimas, sean del sexo que sean o de la edad que sean«.

Igualmente, ha recalcado que «los partidos que defendemos la Constitución y el Estado de Derecho y que creemos que el juego democrático hay que respetarlo, no podemos aceptar que se produzcan ataques contra ningún partido democrático». «Vox ha sufrido todo tipo de ataques, insultos o desprecio, y hemos pedido en el documento, y el PP ha estado de acuerdo, que los partidos democráticos tenemos que condenar firmemente cualquier ataque contra una sede, un dirigente político o un insulto a los medios, y hacerlo para mantener la limpieza en el juego democrático«, ha añadido.

Además, sobre las peticiones para ilegalizar Vox, Ortega Smith ha replicado que «es curioso que nunca piden la ilegalización de partidos proetarras, golpistas como puede ser ERC, PDeCat o Bildu, partidos que son abiertamente contrarios a la Constitución, y sí pretenden la ilegalización de partidos que nos dedicamos a lo contrario, a defender la Constitución y el Estado de Derecho«.

Con todo, ha garantizado que el grupo parlamentario de Vox va a llevar a cabo su trabajo «con absoluta responsabilidad y compromiso a los acuerdos y pactos» y que en la legislatura «se va a trabajar duro para que todas las medidas del programa se puedan llevar al máximo cumplimiento«. «Espero que todos los andaluces sientan que los diputados de Vox van a ser defensores de la libertad, del estado de derecho y de la democracia en Andalucía», ha añadido. «La España viva se ha puesto en pie, el cambio y la transformación en España comienza hoy desde las instituciones y muy pronto serán muchos parlamentos, ayuntamientos, el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo donde se va a escuchar la voz de millones de españoles que hasta ahora no tenían representación», ha zanjado.