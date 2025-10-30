La Fundación Cudeca lanza la campaña «Eres Pieza Clave» para cubrir parte de los costes de su Unidad de Hospitalización

La Fundación Cudeca, pionera en cuidados paliativos en España, lanza en noviembre la campaña de micro donaciones «Eres Pieza Clave», que se prolongará hasta ... enero de 2026, con el objetivo de recaudar 355.000 €.

Los fondos permitirán cubrir los costes de su Unidad de Hospitalización, un servicio altamente especializado, que cada año atiende a más de 240 pacientes con necesidades complejas y ofrece apoyo integral a sus familias.

Un cuidado esencial con 20 años de historia

La Unidad de Hospitalizaciónde Cudeca celebra su 20º aniversario consolidándose como un pilar fundamental en el modelo de atención integral de la Fundación.

Esta unidad, que dispone de 10 habitaciones individuales con terraza y acceso al jardín, ofrece atención las 24 horas, los 365 días del año, con un equipo multidisciplinar formado por 19 profesionales de medicina, enfermería, psicología, trabajo social y fisioterapia, junto a personal de apoyo y voluntariado.

El espacio también destaca por su calidez y humanidad: cuenta con un sistema que facilita el traslado de la cama del paciente al jardín, conectando a la persona con la naturaleza en los momentos más delicados.

Su función es crucial: brinda cuidados especializados a pacientes que requieren un control de síntomas y tratamientos más intensos que no pueden recibir en su domicilio. De esta forma, complementa la labor de los 9 equipos de Atención Domiciliaria de la Fundación, garantizando continuidad y calidad en los cuidados.

En 2024, Cudeca atendió a 1.934 personas, de las cuales 240 ingresaron en la Unidad de Hospitalización, la mayoría derivadas desde los equipos domiciliarios. Gracias a la atención intensiva y al control de síntomas, un 18 % de los pacientes hospitalizados pudieron regresar a su hogar tras su estancia.

En los últimos cinco años, la demanda ha crecido un 22,4 %, alcanzando más de 3.750 pacientes atendidos desde su inauguración en 2005.

Un reto solidario: 355.000 € para sostener un espacio de profesionalidad y dignidad

El coste anual de funcionamiento de la Unidad de Hospitalización asciende a 735.000€, que cubren personal, fármacos, material sanitario, alimentación y mantenimiento.

De esta cifra, 380.000€ son cubiertos a través del contrato con el Servicio Andaluz de Salud. No obstante, los 355.000€ restantes dependen exclusivamente de la solidaridad ciudadana, desglosándose de la siguiente manera:

-Personal: 190.774,05€.

-Fármacos y material sanitario: 68.244,95€

-Alimentación 32.798,90€.

-Mantenimiento: 17.839,87€.

-Consumo: 30.802.26€.

-Otras compras: 14.539,97€.

Por ello, la campaña «Eres Pieza Clave» busca implicar a toda la sociedad malagueña en este esfuerzo colectivo.

«Cada donación es una pieza clave para seguir ofreciendo cuidados especializados y dignidad a quienes más lo necesitan. No se trata de dar un servicio más, sino de poder atender con la calidad y la serenidad que cada paciente merece», afirma Marisa Martín, gerente y directora médico de la Fundación Cudeca.

Cuidados paliativos: una necesidad creciente

Desde su creación en 1992 por Joan Hunt, la Fundación Cudeca ha ofrecido atención gratuita a más de 21.000 pacientes y miles de familiares, gracias al compromiso de donantes, voluntarios y colaboradores.

La necesidad de cuidados paliativos continúa en aumento. En 2024, más de 308.000 personas en España precisaron atención paliativa, aunque solo la mitad pudo acceder a ella. En Málaga, cerca de 13.000 personas fallecieron ese año, y un 78 % necesitaba atención paliativa especializada.

Se prevé que el gasto operativo de toda la Fundación alcance los 8 millones de euros en 2025, reflejo del crecimiento y la complejidad de los servicios que presta.

Ante esta realidad, recursos como la Unidad de Hospitalización de Cudeca son más imprescindibles que nunca.

Eres Pieza Clave: cada pieza suma, cada cuidado cuenta

Durante tres meses, la campaña «Eres Pieza Clave» animará a la ciudadanía, empresas e instituciones a sumarse a este puzle solidario, contribuyendo a mantener viva una labor que aporta dignidad, alivio y humanidad a cientos de personas cada año.

«La Unidad de Hospitalización de Cudeca ha sido, durante dos décadas, un refugio de cuidado y paz. Hoy necesitamos la ayuda de todos para que pueda seguir siéndolo», subrayan desde la Fundación.

Cómo colaborar

Se puede realizar una donación a través de:

• Donación online: www.erespiezaclave.org

• Bizum: 07761 (sección «Donar a ONG»)

• Transferencia bancaria: la Caixa ES11 2100 9032 3722 0010 8366.

• Contacto: socios@cudeca.org - 952 564 910 / 692 257 053

• De manera presencial:

o En el Centro Cudeca en Benalmádena y en las Tiendas Benéficas de la fundación, donde los donantes podrán recibir un llavero en forma de pieza de puzzle como agradecimiento a partir de una donación simbólica.

Más información en erespiezaclave.org

Toda donación tiene derecho a deducción fiscal. Imprescindible enviar datos fiscales a socios@cudeca.org

Personas físicas: hasta el 80% de los primeros 250€ y 40% del resto.

Personas jurídicas: 40%.

Únete a #EresPiezaClave

Cada cuidado cuenta, cada pieza suma.