La Fundación Cudeca lanza la campaña «Eres Pieza Clave» para cubrir parte de los costes de su Unidad de Hospitalización

La Fundación Cudeca lanza la campaña «Eres Pieza Clave» para cubrir parte de los costes de su Unidad de Hospitalización

La iniciativa se prolongará hasta enero de 2026, con el objetivo de recaudar 355.000 €

SUR

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:05

La Fundación Cudeca, pionera en cuidados paliativos en España, lanza en noviembre la campaña de micro donaciones «Eres Pieza Clave», que se prolongará hasta ... enero de 2026, con el objetivo de recaudar 355.000 €.

