Villa Arcadio gana The International Property Awards, “los Óscars inmobiliarios”

The International Property Awards, «los Óscars» del sector inmobiliario del mundo, ha galardonado con el premio a la Mejor Propiedad Residencial de Europa 2016-2017 a Villa Arcadio, una villa desarrollada por Drumelia Real Estate ubicada en la zona de La Zagaleta, cerca de Marbella.

Este exclusivo evento, celebrado en la capital londinense, está patrocinado por el diario nacional británico The Telegraph, y tiene como objetivo reconocer la excelencia en la industria de propiedad por todo el mundo, promoviendo de este modo un estándar internacional.

El prestigioso jurado de esta competición, presidido por los miembros de la Cámara de los Lores en el Parlamento británico, está formado por 80 profesionales del sector inmobiliario que evalúan el diseño, la calidad, el servicio, la innovación, la originalidad, y el compromiso con la sostenibilidad de las construcciones.

Drumelia Real Estate se ha impuesto a las mejores agencias, constructores y propietarios europeos con una propiedad residencial que, según los expertos del jurado, ha destacado como el proyecto más significativo de toda Europa gracias a la perfecta combinación de modernidad, confort, elegancia y diseño. Todo ello integrado en un entorno privilegiado que garantiza la mejor experiencia a sus propietarios.

Drumelia Real Estate es una agencia especializada que proporciona un servicio inmejorable y una atención especializada gracias a su equipo de profesionales, que destacan por su experiencia, conocimiento de mercado y eficacia.

Villa Arcadio, una joya de la arquitectura

Esta impresionante propiedad ultra moderna diseñada por los arquitectos Maíz y Díaz, está situada en la Zagaleta, una de las zonas más prestigiosas, exclusivas y seguras, muy cerca de Marbella. La villa, actualmente en venta, es una joya arquitectónica situada en un entorno privilegiado.

La villa está compuesta de un salón amplio, un lounge salón con chimenea, un comedor formal, 6 dormitorios en suite y un baño de invitados, varios vestuarios, zona de fitness y spa con piscina cubierta, salón de juegos, cocina gourmet, garaje grande, etc. Todo ello con el máximo diseño, calidad y exclusividad para hacer de este complejo, una propiedad única.

Entrevistamos a Sergey Sinichkin, Fundador y Director General de Drumelia Real Estate.

¿Qué ha supuesto para vosotros este premio?

Este premio es probablemente el mayor reconocimiento de nuestro sector. La ceremonia se lleva a cabo en Londres, una gran capital con mucha tradición inmobiliaria, lo que da aún más base al evento. Además participan compañías de todo el mundo: Oriente, Europa, América, etc. Por todo ello el premio supone un importante éxito para nuestro equipo de profesionales, que han dedicado todo su conocimiento, energía y entusiasmo para conseguir este premio. Es como una medalla por el trabajo realizado.

¿Cuánto tiempo lleva Drumelia Real Estate trabajando en la Costa del Sol?

Con el nombre Drumelia Real Estate llevamos desde 2004, pero yo personalmente llevo casi 20 años trabajando aquí. Soy Perito Judicial Inmobiliario Oficial y Agente de Propiedad Inmobiliaria.

Antes solo nos dedicábamos a las funciones habituales de una agencia: compra-venta de propiedades, villas, apartamentos, parcelas, etc. Actualmente hemos incorporado a nuestros servicios la promoción inmobiliaria y, gracias a nuestra amplia experiencia profesional y conocimiento del mercado, estamos obteniendo unos resultados excelentes.

También hay que destacar que, como nuestra agencia tiene varios departamentos (Gestión de Proyectos, Compra-Venta, Alquiler, Diseño de Interiores), ofrecemos un servicio integral al cliente. Desde la búsqueda del terreno hasta su reforma, equipamiento, etc. Todo ello con un servicio personalizado y cercano que hace que cada cliente se convierta en un amigo. Somos una inmobiliaria tipo boutique, un atelier en el que confeccionamos a medida cada producto. Para nosotros no existen los clientes VIP, no importan los presupuestos, todos los clientes son igual de importantes.

¿Cuáles son las señas de identidad de Drumelia Real Estate?

Lo más importante es el acercamiento personal a las demandas de cada usuario. Buscamos que el cliente se sienta cómodo, para ello le ofrecemos un trato muy personal y cuidado. Nuestro trabajo no es vender propiedades, sino abrir puertas a los clientes y guiarlos por los mercados.

¿Cuál es el perfil de sus clientes?

Tenemos un perfil diverso porque, como hemos dicho, no nos cerramos a ningún cliente. No obstante, suelen ser empresarios de mediana edad y de nacionalidades diversas, porque Marbella es una ciudad muy cosmopolita y acoge a personas de diferentes lugares. Además atendemos en diferentes idiomas: ruso, inglés, español, alemán y francés.

¿Qué tipo de propiedades tenéis en vuestra cartera?

Contamos con una amplia variedad de propiedades, desde estudios y apartamentos vacacionales, a complejos residenciales pasando por adosados o las más lujosas villas en urbanizaciones de alto nivel como La Zagaleta, Sierra Blanca, la Milla de Oro, etc.

Pero no solo esto, si un cliente quiere construir su casa, le buscamos una parcela, le ayudamos a hacer un concurso entre los arquitectos y empresas constructoras, gestionamos todo el proyecto de manera integral hasta convertir esa construcción en su hogar. Y si la casa se construye par afines comerciales hacemos el mismo proceso y le ayudamos a vender la propiedad. También trabajamos proyectos comerciales, por ejemplo, recientemente hemos vendido un parking, una fábrica de agua, un edificio de oficinas, un local comercial, etc. Atendemos cualquier necesidad de los clientes, tanto a los compradores como a los vendedores.

