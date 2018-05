La protección de la infancia, principal reto de los profesionales de tratamiento familiar María José Sánchez Rubio, consejera de igualdad y Políticas Sociales (archivo). / EFE La asociación analiza la situación de los menores en riesgo de exclusión en un encuentro en el CAC de Málaga IGNACIO LILLO Málaga Sábado, 12 mayo 2018, 12:44

La protección de la infancia es el principal reto de los profesionales de tratamiento familiar. La asociación que agrupa a este colectivo está analizando hoy la situación de los menores en riesgo de exclusión, en un encuentro en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de la capital. En la cita ha participado esta mañana María José Sánchez Rubio, consejera de igualdad y Políticas Sociales, para quien estos trabajadores son «vitales» en la intervención en materia de infancia y menores. Su principal labor es la prevención de situaciones de riesgo, para evitar tener que llegar a intervenciones graves como el desamparo y la retirada de los menores del entorno de la familia. A este cometido se dedican en Málaga 25 equipos, de los que diez trabajan en la capital y el resto en la provincia. En total, en la comunidad andaluza son más de 550 personas, entre trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales.

«Cuando no existían estos equipos, las familias se dirigían a la Administración y pedían una guarda de los hijos porque no podían atenderlos. Eso no puede ser. La tutela y la guarda, mientras la familia cuide a sus hijos y sólo sean problemas de otra índole (como los económicos) hay que resolverlos para que los niños sigan donde tienen que estar, que es con sus hermanos y padres», afirmó la consejera.

Eulalia Delgado, presidenta de la Asociación de Profesionales de Tratamiento Familiar, constituida formalmente en 2014 y que agrupa a más de la mitad de los técnico andaluces, coincidió en que el principal interés que les mueve es la infancia: «Los niños y las niñas tienen que estar en su entorno familiar y son el futuro». La entidad ha premiado este año al instrumento 'Valórame', que es la herramienta con la que se evalúa a los menores en situación de riesgo.

Su labor se gestiona y financia a través de convenios de la Consejería con las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Al respecto, Sánchez Rubio comentó que los acuerdos están prácticamente todos ya firmados, lo que supone una garantía de continuidad en los trabajos. La inversión en Málaga asciende a 2,4 millones (13,5 a nivel autonómico); esto es, una de las mayores cuantías, dado que el 18% de los profesionales andaluces trabajan en la provincia.