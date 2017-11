Cassá, contento de que se contrate la obra para mantener el nivel de agua en la Laguna de la Barrera Cassá y Ruiz, delante de la laguna de la Barrera. La Casona del Parque Ciudadanos acordó con el PPla inversión de 35.000 euros para que un arroyo vierta en el vaso y que haya aportes de la desalobradora del Atabal PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 20 noviembre 2017, 00:50

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá; y el consejero de este grupo en Teatinos, Benito Ruiz, visitaban la laguna de la Barrera, en la que la mejoría del espacio se empieza a notar, al menos en cuanto a limpieza. Tiene su aquel conocer a Benito, pues se erige como el azote del resto de partidos que entran a batirse en duelo con Ciudadanos vía redes sociales. Se sonríe cuando se le comenta. Digamos que forma parte de la guardia pretoriana de Cassá.

Una pareja de gansos bien criados, como bromeaban unos visitantes, troquelados porque están muy acostumbrados a la presencia del hombre, chillaban a placer a la llegada de los naranjas. Lo cierto es que el año pasado por estas fechas, la laguna de La Barrera agonizaba y ahora la lámina de agua no está en uno de sus mejores momentos, pero al menos el agua que hay se mantiene con ese color saludable que muestran todas las charcas y lagunas. Ese azul tirando a verdoso en el que los gansos chapotean a su libre albedrío.

Aunque el nivel freático ha bajado considerablemente y el volumen de agua es escaso, en ella siguen viviendo azulones híbridos, patos domésticos y porrones europeos, que son las especies sedentarias a expensas de que otras la usen de paso en las épocas migratorias. Ciudadanos, haciéndose eco de las quejas y de la recogida de 5.000 firmas por parte de los vecinos, que intervinieron en la comisión de Medio Ambiente en octubre del año pasado, ha conseguido que el Ayuntamiento incluya esta partida para hacer frente a sus peticiones.

Al parecer, el problema del estiaje de la laguna se produce desde que construyeron nuevas calles y edificios en Teatinos, que fue cuando operarios debieron desviar los arroyos que llegaban a la laguna, lo que ha hecho que durante este tiempo pierda unos siete metros de altura de la lámina de agua, lo que comienza a afectar a las aves que aquí habitan y que, en esta jornada, no son numerosas. «La iniciativa aprobada pedía que se hiciese un estudio para desviar arroyos hacia la laguna así como estudiar si se pueden realizar aportes de agua no potable desde la desalobradora de El Atabal», como explica Cassá. Una vez hechos y siendo factibles, el portavoz naranja se alegra de que el Ayuntamiento de Málaga haya encargado la obra por 35.000 euros. En concreto, se desviará el arroyo El Atabalero para que vuelva a verter en el vaso de la laguna, como hacía anteriormente, y se aprovechará, en momentos de sequía, el agua sobrante de la desalobradora de El Atabal a través de la realización de una conexión que irá de norte a sur, de una cota más alta a una más baja, donde está la laguna, por lo que no será una obra de gran envergadura.

Con estas dos adecuaciones se pretende subir el nivel del agua de la laguna, lo que posibilitará que se mantenga a una buena altura, que posibilite una mayor biodiversidad. Cassá se muestra satisfecho de la inversión mientras se despide de unos vecinos.

Málaga Ahora pide acogida a inmigrantes en el puerto

El pabellón de Ciudad Jardín sigue utilizándose como edificio de acogida para los inmigrantes, y el claro ejemplo fueron los 164, que llegaron el pasado sábado, que aparecen en las fotos con las camas improvisadas sobre el suelo de la cancha. El grupo de Málaga Ahora discutía la semana pasada la escena, impropia de una ciudad como Málaga, donde habitualmente son auxiliadas personas en el mar a punto de perecer que huyen de sus países, de la ruina o la tragedia.

Por este motivo, la portavoz Ysabel Torralbo, va a preguntar al alcalde Francisco de la Torre qué gestiones está realizando el Ayuntamiento de Málaga para facilitarles un espacio a los refugiados a su llegada al puerto, toda vez que se han aprobado dos iniciativas en este sentido de este grupo municipal. «La falta de coordinación entre administraciones no puede seguir dándonos estas terribles imágenes y los que llegan, asustados y helados de frío por la travesía, necesitan una instalación que les acoja en el puerto, subrayó Torralbo.