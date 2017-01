La intervención de Elías Bendodo, en diez titulares

La intervención de Elías Bendodo en el desayuno organizado por Europa Press y la Fundación Cajasol ha llegado en un momento de plena efervescencia política y con el debate sobre la sucesión de Francisco de la Torre como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019. El presidente del PP y de la Diputación de Málaga tiene todas las papeletas para ocupar ese puesto y prueba de ello es la gran expectación que ha despertado su intervención en el hotel Miramar, que ha acogido esta mañana de lunes su primer gran acto político desde su inauguración. En el salón se ha visto a la plana mayor de los populares malagueños, alcaldes y portavoces del partido -también han estado el regidor socialista de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, y el de Ciudadanos de Mijas, Juan Carlos Maldonando- y representantes de los más variados sectores del tejido social y empresarial malagueño. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha destacado de Bendodo su formación jurídica, que es un político “comprometido” y un “buen gestor”.

Un Bendodo que a lo largo de su intervención se ha pronunciado sobre temas de su gestión en la Diputación, de la política nacional, de la autonómica -en su calidad de portavoz del PP de Andalucía- y de la local. Eso sí, ni en su intervención ni en las posteriores preguntas, ni una sola referencia a su aspiración a la Alcaldía de la capital, aunque hubo mucho mensaje subliminal.

Estos son los titulares más destacados de su intervención.

Ayuntamiento de la capital

“Francisco de la Torre es el arquitecto de esta nueva Málaga del siglo XXI”.

En pleno debate sobre la sucesión en el Ayuntamiento de la capital, Elías Bendodo ha elogiado la gestión desarrollada por Francisco de la Torre como alcalde de la ciudad desde 2000 y lo ha definido como “el arquitecto de esta nueva Málaga del siglo XXI”. “Málaga se ha convertido en una gran capital cultural y turística, en una de las ciudades más dinámicas no sólo de España, sino de Europa. Ahí están las cifras y el interés que suscita entres los inversores. Gracia a él, Málaga es otra ciudad”, ha destacado el presidente de la Diputación, quien ha añadido que cada día “sigo aprendiendo” del regidor malagueño, a quien considera “mi padre político”.

Bendodo también ha tenido palabras destacadas para los alcaldes de Málaga desde la transición. De Luis Merino ha remarcado que “aportó la calma necesaria en un momento difícil y convulso” como fue el de la Transición y han ensalzado su papel como impulsor, actualmente, del eje Málaga-Sevilla. Al socialista Pedro Aparicio lo ha definido como “un político de gran altura y con una visión europeísta”, mientras que de la popular Celia Villalobos ha dicho que con ella “se inició lo que podríamos llamar la revolución de Málaga; con Celia esta ciudad empezó a creer en sí misma”.

Retos de futuro de la provincia

“Tenemos que aspirar a ser el tercer gran eje económico, social y cultural de España”

Elías Bendodo ha defendido el papel de las diputaciones provinciales y ha destacado que en su gestión al frente de la de Málaga “tenemos clara la dirección que perseguimos para nuestra provincia”. “Málaga, con el dinamismo de su capital, la pujanza de la Costa del Sol y el enorme dinamismo que están experimentando nuestros pueblos de interior, tanto turística como económicamente, con una industria agroalimentaria cada vez más potente, tiene que aspirar a ser el tercer gran eje económico, social, cultural y político de España, tras Madrid y Barcelona”, ha manifestado.

Gestión

“La Diputación tendrá deuda cera en 2018”

El presidente de la Diputación de Málaga ha anunciado que se adelanta un año, a 2018, el compromiso de la deuda cero en la institución provincial. “En 2011 la deuda financiera ascendía a 218 millones de euros y el índice de endeudamiento era del 143% del presupuesto. Hoy estoy en condiciones de anunciarles que vamos a adelantar un año el compromiso de adelantar la deuda cero. En 2018 la Diputación de Málaga ya no deberá nada a los bancos”, ha dicho.

Relaciones institucionales

“Quiero abrir un nuevo camino de colaboración con la Junta de Andalucía”

Una nueva etapa de diálogo y colaboración con la Junta de Andalucía. Ese es el objetivo y la mano tendida que esta mañana ha lanzado Elías Bendodo a la administración autonómica para abordar asuntos como las carencias en materia de educación y sanidad. “Quiero abrir un nuevo camino con la Junta para sacar a Málaga del furgón de cola en sanidad y educación. La Junta puede tener en la Diputación un gran aliado a la hora de resolver los problemas de los malagueños”, ha dicho.

Política andaluza

“Es hora de que Susana Díaz dé un paso en alguna dirección”

Elías Bendodo ha abogado por abrir un periodo de diálogo entre el PP y el PSOE en Andalucía para afrontar los retos de la comunidad. El portavoz andaluz de los populares se ha preguntado que si en Madrid los socialistas están abiertos a negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy por qué no lo hacen en Andalucía y en Málaga.

“Desde el PP andaluz, Juanma Moreno ha ofrecido a Susana Díaz al menos una decena de pactos y acuerdos: por el empleo, por una reforma fiscal que elimine impuestos injustos, por la educación, por la sanidad, contra la violencia de género. Es hora de que Susana Díaz dé un paso en alguna dirección. O empieza a gobernar Andalucía de una vez y a llegar a acuerdos con la oposición o salta a Madrid a hacer oposición al Gobierno y deja aquí a alguien que sí sepa dialogar”.

Proyectos

“Un metro al Civil en superficie no es la solución”

Sobre las diferencias entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital sobre la prolongación del metro hacia la zona norte de la ciudad, Elías Bendodo se ha alineado con las tesis del alcalde, Francisco de la Torre, a favor del metrobús y contra un suburbano en superficie. “Lo que plantea el Ayuntamiento es lo mejor para la gente. Un metro en superficie hasta el Civil no es la solución”, ha dicho el dirigente popular, quien ha confiado en que la Junta “no vaya contra los intereses” de la ciudad.

Sanidad

“El tercer hospital en la capital es necesario y debe hacerse de manera consensuada”

Respecto en materia sanitaria, Elías Bendodo ha asegurado que el tercer hospital para Málaga es “necesario” y debe hacerse “de manera consensuada”. En este punto, ha recordado que la Junta incumplió su promesa de hacer un gran macrohospital en la capital. Asimismo y después de las masivas manifestaciones de este domingo en varias capitales andaluzas reclamando mejoras en la sanidad andaluza, Bendodo ha negado que detrás de estas movilizaciones esté el PP y que lo que ayer se vio en Andalucía es “la voz de la calle”.

Infraestructuras

“El tren de la Costa del Sol es viable y rentable”

“No es de recibo que cuando se está hablando de implantar el ferrocarril del siglo XXI, el AVE, en gran parte de España, a Marbella todavía no llegue el tren del siglo XIX. A Marbella y Estepona tiene que llegar, y llegará, el tren. No porque sea de justicia, que lo es, no sólo porque sea necesario, que lo es y mucho, sino porque es viable y rentable, porque la Costa del Sol tiene todavía mucho que aportar a Andalucía y España; y podrá hacerlo más y mejor si tiene mejores comunicaciones. El tren de la Costa del Sol es imprescindible en una zona que aspira a ser el tercer motor económico de España”, ha sostenido Elías Bendodo.

Catedral

“Málaga tiene que conservar, mantener y terminar su Catedral”

Elías Bendodo se ha pronunciado sobre un tema de candente actualidad como es el futuro de la Catedral. En presencia del obispo de la diócesis, Jesús Catalá, que ha presentado un plan director ante la Junta y el Ayuntamiento para actuar en el primer templo malagueño, el presidente de la Diputación ha ofrecido la ayuda de la institución provincial y ha asegurado que uno de los retos de la provincia es “conservar, mantener y terminar su Catedral”.

“Es urgente y prioritario acabar con los peligros que la amenazan. Hay que eliminar las fisuras y goteras, terminar la cubierta y dotarla de una sacristía acorde a las necesidades del culto. El debate sobre la segunda torre no puede ser una excusa para no acometer el resto de obras pendientes en un edificio, la Catedral, que es un organismo vivo, pero corre peligro, como bien dice el obispo. Puede contar con el apoyo de la Diputación y el con el mío personal, monseñor”, ha manifestado.

Congreso nacional del PP

“Las primarias no es un modelo positivo”

Cara al congreso nacional del PP, Elías Bendodo ha rechazado que su partido instaure las primarias para elegir a sus dirigentes y se ha mostrado partidario del sistema de doble vuelta planteado por la actual dirección. “Las primarias no es un modelo positivo, veo más acertado el modelo de la doble vuelta”, ha sostenido el dirigente popular.