Exigen la contratación de más profesionales y mejoras en la atención primaria

La Asociación El Defensor del Paciente considera que la sanidad pública necesita que se aumente el número de profesionales y la creación de centros sanitarios humanizados que sitúen al enfermo en el núcleo de la atención. «Nos parece muy bien que la nueva ministra de Sanidad, en el momento de llegar al cargo, anunciara que su primer objetivo era escuchar a los médicos, pero entendemos que es de recibo, también como una primera opción, escuchar a los pacientes. ¿Por qué el paciente, para la ministra, no tiene el mismo peso o valor que el profesional sanitario dentro del Sistema Nacional de Salud? Siempre es lo mismo, no avanzamos, no cambia nada», se afirma en la memoria de 2016 de El Defensor del Paciente. A ese respecto, añade que «da la sensación de que el deterioro de la sanidad pública se está produciendo de manera intencionada». Para la mencionada asociación, el sistema sanitario sólo será viable si se le dota de una financiación suficiente.

Mil médicos y pediatras

Entre las cuestiones que deben mejorar está la atención primaria, «que es una de las especialidades más endebles», se indica en la memoria de El Defensor del Paciente. A juicio de esta asociación, para fortalecer la atención primaria es necesario una inyección económica de al menos 50 millones de euros para contratar a unos mil médicos de familia y pediatras en España. «Reclamamos una reforma inmediata de la atención primaria que garantice su calidad para evitar que dentro de unos años se haya extinguido», se especifica en la memoria. Y se agrega: «A nuestro juicio, la solución pasa por conceder un papel determinante a la atención primaria dentro del Sistema Nacional de Salud a partir de reforzar su control presupuestario. Si el médico de familia tuviera mayor protagonismo en la consulta de especialidades hospitalarias, se podría optimizar la gestión de la atención sanitaria».