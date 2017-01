Lista de tareas para los directores de los centros

Además del extenso respaso a la situación de los CIE, la juez Belén Barranco pone un listado de deberes larguísimo (una decena de puntos que resumen las «deficiencias» que ella observó) a los directores de ambos centros. No son recomendaciones. La magistrada da órdenes directas a los responsables del Ministerio del Interior, aunque no dice qué castigo tendrán si no siguen sus disposiciones.

La magistrada recuerda que España firmó el Convenio de Derechos Humanos en 1979 y que esta norma, «que debido a su carácter de tratado internacional se sitúa por encima de cualquier ley orgánica interna», en su artículo 5 reconoce el «derecho a la dignidad» de la persona. La jueza hace especial hincapié en que Interior, de inmediato, tiene que acabar con el ambiente carcelario que se respira en estos dos centros y, sobre todo, permitir la relación «directa e íntima» con los internos allí recluidos.