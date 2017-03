Las perlas que no hay que perderse en el próximo Festival de Málaga

El maratón de cine está al caer. El Festival de Málaga Cine en Español arranca el próximo viernes 17 para celebrar su edición más redonda: la vigésima. Un aniversario propicio para las novedades. Así, la sección oficial amplia territorio al sumar la filmografía iberoamericana al tradicional cine español. De la inauguración se encargará el siempre estimulante Álex de la Iglesia con 'El Bar', mientras que la programación incluye títulos muy esperados. Tampoco faltarán los tapados y alguna sorpresa de nuevo cuño. Por ello, te ofrecemos aquí algunas perlas que no hay que perderse. La entradas están a la venta. En unos días se abre el telón.

‘Timecode’: un corto con sabor a Oscar

La única representante española en la última ceremonia de entrega de los Oscar, el cortometraje ‘Timecode’, forma parte de la competición oficial de este formato breve en el festival. La cinta de Juanjo Giménez Peña narra la singular relación de dos guardias de seguridad que se turnan. Los compañeros Luna y Diego tienen turnos sucesivos y apenas se ven unos minutos cada día, pero encuentran la forma de comunicarse en las largas horas de trabajo. Un deliciosa historia que llega a Málaga multipremiada tras el Goya y la Palma de Oro en Cannes al mejor corto. Sábado 18 (Albéniz, 16,30 h), Miércoles 22 (Centro Cultural Provincial, 19 h)

‘La niebla y la doncella’: el nuevo intento de Bevilacqua

A la segunda va la vencida. Eso pensará el escritor Lorenzo Silva, cuyos personajes más famosos, los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, vuelven a la gran pantalla. Después de la primera y discreta adaptación de 'El alquimista impaciente' -que se estrenó también en el Festival de Málaga-, una nueva novela de la saga, 'La niebla y la doncella', cruza de las páginas a los fotogramas con el protagonismo de Quim Gutiérrez y Virginia Chamorro como pareja protagonista. El guionista Andrés M. Koppel debuta en la dirección con esta nueva versión que se ambienta en la isla canaria de la Gomera y parte de un antiguo asesinato de un niño. La cinta se estrena en la sección oficial a concurso. Domingo 19 (Teatro Cervantes, 22 horas), Lunes 20 (Albéniz, 16,30 y 19,15 h).

'Amar': Un debut esperado y con sello Netflix

Uno de los nombres que hay que seguir esta edición es el de Esteban Crespo. Otro de esos talentos del cortometraje que pedían ya un largometraje después de más de 200 galardones. Ganador del Goya y nominado al Oscar por 'Aquel no era yo' (2012), el realizador debuta en los grandes formatos con 'Amar', una comedia-drama romántico que participa en la sección oficial y tiene como protagonistas a una pareja de adolescentes: la bailarina María Pedraza y el actor Pol Monen. La pasión, la intensidad y la contradicciones de la juventud son la base de esta esperada película que se estrenará directamente en Netflix después de que la plataforma de Internet haya apostado por esta cinta. Domingo 19 (Cervantes, 19,15 h), Lunes 20 (Albéniz, 16,45 h, 21,30 h)

‘Verano 1993’: ópera prima con recomendación

El Festival de Málaga es cuna de talentos. Y este año habrá que seguir también de cerca a Carla Simón que concursa en la sección oficial de largometrajes con ‘Verano 1993’, su debut en la dirección. Un filme sobre la muerte a través de los ojos de una niña, cuya madre fallece y es adoptada por unos tíos suyos que son padres de otra niña más pequeña. La cinta llega tras pasar por la Berlinale, donde se llevó el premio a la mejor ópera prima y un aplauso casi unánime. La pequeña Laia Artigas da vida a la protagonista de esta cinta cuyo reparto completan Bruna Cusí y David Verdaguer. Miércoles 22 (Cervantes, 19,15 h), Jueves 23 (Albéniz, 16,30 h, 21,45 h).

'Chavela': una mujer salvaje

Aunque se exhibe fuera de competición, este documental sobre la gran Chavela Vargas llega a Málaga después del aplauso en la Berlinale. Un retrato de esta mexicana excesiva que lleva la firma de las realizadoras Catherine Gund y Daresha Kyi, que realizan un viaje exhaustivo por la vida de una mujer salvaje que expresaba como nadie el dolor en su voz. En 'Chavela' no falta la presencia fundamental de Pedro Almodóvar para su triunfo en España y Francia, y su vuelta a México con todos lo honores que antes se le regateaban. Las vivencias de Miguel Bosé, Elena Benarroch y Laura García-Lorca no faltan en este documental sobre una mujer difícil de atrapar por sus múltiples vidas y que dejó frases para la historia. "El amor no existe, es un invento de noches de borrachera". Y lo decía a conciencia.

Jueves 23 (Auditorio Museo Picasso, 18 h)