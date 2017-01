Jorge Cremades agita Málaga

Puede que ahora intente cambiar de rumbo, que haya aprendido de sus errores, pero en Internet nada se olvida, para bien y para mal. Por eso, al humor de Jorge Cremades parece que le perseguirá para siempre la etiqueta de ‘machista’ aunque en su espectáculo en directo haya suavizado muchas de las actitudes que se le reprocharon a los vídeos que le han catapultado a la fama en las redes sociales. La de anoche era la primera escala fuera de Madrid del monólogo del humorista alicantino, titulado ‘Te odio, pero como amigo’ y ya cancelado en ciudades como Gijón y Elche tras una entrevista cuanto menos desafortunada en ‘El Español’. Málaga le ha recibido como el ídolo 2.0 que es, y por eso en la puerta del Teatro Alameda la cola era inusualmente larga. La fila –compuesta en su mayoría por jóvenes veinteañeros– asistía, entre atónita y condescendiente, como si el asunto no fuese de su incumbencia, a la protesta de diversos colectivos feministas de la ciudad, entre los que se encontraban Feministas en Lucha Málaga (Felma) y la Plataforma Violencia Cero, que ya pidió la cancelación del ‘show’ al Ayuntamiento.

‘Cremades, machista, fuera de mi vista’ y ‘Drogada y violada, qué broma más pesada’ –en referencia a un vídeo del propio Cremades que desató la polémica, en el que simulaba drogar a una chica y meterla en un portal– fueron las consignas más repetidas por el grupo de unas cuarenta mujeres y hombres que, además, repartieron cuartillas entre los asistentes. Por parte del incrédulo público, la expresión más escuchada en referencia a las feministas fue «vergüenza ajena».

Una vez dentro del Teatro Alameda, con todas las entradas vendidas y cuando solo quedaba una legión entregada al ‘cremadismo’, todo discurrió con normalidad. En torno a las once de la noche comenzó el monólogo del alicantino –que hoy repetirá en el mismo escenario–, recibido por la audiencia con una sonora ovación. Da la sensación de que sobre las tablas, Cremades ha procurado que su humor sea lo más blanco posible. Lo consigue por momentos, hasta que tira de algún estereotipo que, bien analizado, no hace sino perpetuar roles de género que no deberían ser ejemplo para nadie.

Jorge Cremades, que suma más de 30.500 seguidores en Facebook, más de 400.000 en Youtube y 100.300 en Twitter, intenta provocar la carcajada por la vía rápida. Lo mismo tira de nostalgia y aparece Jordi Cruz en Art Attack para contentar a los niños de los noventa que conecta una ristra de preguntas que empiezan por: ¿no os pasa que...?

Lo bueno, al menos, es que Cremades sabe reírse de sí mismo, de la edición de sus vídeos y de su aparente incapacidad para ligar –aunque la que aparece en las escenas que proyecta es su actual novia, la cantante del grupo ‘indie’ Hinds, Carlotta Cosials–. Al cierre de esta edición, el humorista tenía al público del Alameda en pie, cantando como en un karaoke multitudinario y despreocupado.