Antonio Banderas decora su ático con versos de Manuel Alcántara

Si se observa desde la Alcazaba la nueva residencia malagueña de Antonio Banderas, llama la atención un cubo de colores en su terraza que recuerda al cercano icono del Centro Pompidou en el Muelle Uno. Pero el ático del actor esconde algunas otras señas de identidad. Como unos versos del poeta Manuel Alcántara que el actor ha grabado en piedra y que ahora muestra para SUR: “A la sombra de una barca/ me quiero tumbar un día,/ echarme todo a la espalda/ y soñar con la alegría”. Una estrofa con la que el artista malagueño se identifica y que resume lo que su ciudad natal significa para él. Una aspiración al descanso que, por el momento, no puede cumplir porque, según confiesa, “no puedo parar de trabajar”.

El propio Antonio Banderas pidió a Manuel Alcántara que le escribiera de puño y letra los versos del poema ‘Por la mar chica del puerto’ para grabarlo sobre piedra blanca como lema de su nueva residencia en el centro de la capital. Y de ella ha hablado en una reciente entrevista para explicar su deseo de mirar hacia atrás y contemplar una filmografía que está a punto de alcanzar el centenar de películas, aunque reconoce que cada vez que se tumba en la metafórica barca del poema piensa en trabajar.

"Busco lo que dice ese verso de mi amigo Manolo y no lo consigo", asegura Antonio Banderas

“Busco lo que dice ese verso de mi amigo Manolo y no lo consigo. Y no lo voy a conseguir nunca porque no puedo parar de trabajar”, asegura el actor y director malagueño a la edición mexicana de la revista ‘Vanity Fair’. En los últimos dos años ha rodado siete películas, tiene anunciados un par de títulos más para este 2017 y hasta ha tenido tiempo para ir a clases de diseño y crear la primera colección de su nueva marca de ropa, Antonio Banderas Desing, que lanzó el verano pasado. Por eso, el malagueño reconoce que, ahora que vive en Londres, se escapa a Málaga cada vez que puede, aunque el descanso no le dura mucho. “Al mes de parar ya estoy inquieto y la cabeza me empieza a dar vueltas”, confiesa.

Banderas, desde su ático

Banderas pasó las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo en Málaga e incluso colgó una foto el día de la cabalgata de reyes magos desde su terraza. Probablemente para recordarle a sus majestades que no se olvidaran pasar por su casa. También le dio tiempo de visitar el nuevo Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, aunque su estancia fue un breve descanso entre película y película. El actor venía de Italia de rodar ‘La música del silencio’, un ‘biopic’ sobre el músico invidente Andrea Bocelli, y ya tiene comprometidas para este año sendas producciones vinculadas con el país transalpino: ‘Versace’, que narra la vida del diseñador nacido en Calabria y está dirigida por Bille August, y 'Beyond the Edge', que realizará el ruso Aleksandr Boguslavskiy y produce Ambi Pictures, la misma compañía italiana que ha impulsado el filme de Bocelli.

Títulos que, sin duda, corroboran eso que dice Antonio Banderas: “No puedo parar de trabajar”.