La Junta extenderá la gratuidad a los estudios universitarios para los que aprueben

Andalucía será la primera comunidad española en bonificar los estudios universitarios, en sintonía con países europeos como Alemania o Dinamarca. La medida será presentada mañana por la presidenta, Susana Díaz, en su comparecencia parlamentaria de balance de estos dos años de legislatura. Pero ha sido avanzada esta mañana por el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del consejo de gobierno.

Ha asegurado que responde a un compromiso del Gobierno andaluz de extender la gratuidad de la enseñanza desde la etapa de Infantil a los estudios superiores. Tiene también como objetivo mejorar el rendimiento de los alumnos, que se pueden ver así incentivados a superar las materias. Y es una medida “progresista”, en palabras del portavoz, ya que garantiza la igualdad de oportunidades y apuesta por la universidad pública.

Según ha adelantado (a la espera de que mañana la presidenta ofrezca todos los detalles) los estudiantes universitarios tendrán bonificadas sus matrículas a partir del segundo curso en función del rendimiento académico. Los que aprueben todo el curso, tendrán casi gratuito el segundo. Los que aprueben un determinado número de asignaturas, tendrán bonificadas del curso superior el mismo número de materias. Como las competencias en materia de universidades son estatales, la Junta no puede aplicar la gratuidad total, por lo que “en el marco de nuestras competencias hemos establecido una bonificación que llega al 99% del precio de los créditos”, ha asegurado Miguel Ángel Vázquez.

La medida se aplicará tanto a estudios de grado como de máster. Y será independiente del nivel de renta. De esta manera, los estudiantes que cumplan los requisitos del Ministerio de Educación para acceder a becas universitarias (un nivel de renta y unos resultados académicos, 6,5 de nota para nuevo ingreso y 5,5 para el resto de cursos) seguirán con su beca, que incluye la matrícula y una dotación económica en función de la renta o la distancia al domicilio familiar. Los que no tienen beca, ya sea porque superan los mínimos de renta o no llegan a la nota mínima, tendrá a partir de ahora la matrícula casi gratuita. Lo que sí tendrían que abonar, en el caso de no ser becarios, es el coste de la matrícula del primer curso, ya que la medida de bonificación se aplica a partir de segundo y en función de los resultados académicos del primer curso.

Andalucía será la primera comunidad española con esta bonificación casi total de los estudios universitarios, ha destacado el portavoz del Gobierno andaluz. En toda la región podría beneficiar a unos 30.000 universitarios. El coste estimado sería de unos 25 o 30 millones. Vázquez también ha indicado que esta merma en los ingresos de las universidades sería compensada a través de la ley de financiación universitaria que la Junta está negociando con las universidades públicas andaluzas.

En la UMA, casi 13.000 estudiantes han conseguido la beca del Ministerio de Educación. Además, otros 1.700 alumnos no han tenido que pagar matrícula al ser beneficiarios de las becas propias de la Junta/UMA