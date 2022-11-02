Recetas de Martín Berasategui Cigarrillos de praliné y gianduja
Una receta de Martín Berasategui para disfrutar de un delicioso postre de cigarrillos de praliné y gianduja
Miércoles, 02 de Noviembre 2022, 11:27h
Ingredientes
Praliné de avellanas::
- 550 g de avellanas peladas
- 380 g de azúcar
- 1 vaina de vainilla
Ingredientes
Gianduja::
- 210 g de pasta fluida de avellanas
- 120 g de praliné de avellanas
- 160 g de chocolate al 70 por ciento
- 60 g de manteca de cacao
- 220 g de cacao amargo en polvo
ELABORACIÓN
Del praliné de avellanas: dentro de una cacerola elaboramos un caramelo echando el azúcar con la vaina de vainilla abierta. Luego incorporamos las avellanas. Caramelizamos todo bien a fuego muy suave, sin dejar de dar vueltas, teniendo cuidado de que el caramelo no se queme. Enfriamos la mezcla estirada sobre un papel o silpat y, una vez cristalizada, trituramos en un vaso seco de batidora para convertirla en una pasta que dará como resultado el praliné de avellanas.
De la gianduja: mezclamos la pasta de avellana y el praliné en un bol. Fundimos al baño maría el chocolate y la manteca de cacao. Podemos hacerlo en el microondas. Mezclamos la primera pasta de avellana y praliné con el chocolate y la manteca fundidas, mezclando bien. Vertemos la mezcla en moldes bombonera y dejamos cristalizar o metemos la mezcla en una manga y, cuando endurezca, estiramos churros sobre una bandeja con papel de horno o silpat. Dejamos enfriar.
Acabado
Terminamos pasando los churros por cacao amargo en polvo y, con una tijera, los cortamos en forma de cigarrillos. Los mantenemos en un lugar seco y alejados del calor. Y listo.
Un truco
En vez de pasarlos por cacao en polvo podemos rebozarlos en granillo de frutos secos tostados: avellanas, almendras, nueces de macadamia o cacahuetes.
