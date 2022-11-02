Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recetas de Martín Berasategui Cigarrillos de praliné y gianduja

Una receta de Martín Berasategui para disfrutar de un delicioso postre de cigarrillos de praliné y gianduja

Foto: José Luis López de Zubiría

Por Martín Berasategui

Miércoles, 02 de Noviembre 2022, 11:27h

Tiempo de lectura: 1 min

60 minutos para 4 personas

Ingredientes

Praliné de avellanas::

  • 550 g de avellanas peladas
  • 380 g de azúcar
  • 1 vaina de vainilla

Ingredientes

Gianduja::

  • 210 g de pasta fluida de avellanas
  • 120 g de praliné de avellanas
  • 160 g de chocolate al 70 por ciento
  • 60 g de manteca de cacao
  • 220 g de cacao amargo en polvo

ELABORACIÓN

Del praliné de avellanas: dentro de una cacerola elaboramos un caramelo echando el azúcar con la vaina de vainilla abierta. Luego incorporamos las avellanas. Caramelizamos todo bien a fuego muy suave, sin dejar de dar vueltas, teniendo cuidado de que el caramelo no se queme. Enfriamos la mezcla estirada sobre un papel o silpat y, una vez cristalizada, trituramos en un vaso seco de batidora para convertirla en una pasta que dará como resultado el praliné de avellanas.

De la gianduja: mezclamos la pasta de avellana y el praliné en un bol. Fundimos al baño maría el chocolate y la manteca de cacao. Podemos hacerlo en el microondas. Mezclamos la primera pasta de avellana y praliné con el chocolate y la manteca fundidas, mezclando bien. Vertemos la mezcla en moldes bombonera y dejamos cristalizar o metemos la mezcla en una manga y, cuando endurezca, estiramos churros sobre una bandeja con papel de horno o silpat. Dejamos enfriar.

Acabado

Terminamos pasando los churros por cacao amargo en polvo y, con una tijera, los cortamos en forma de cigarrillos. Los mantenemos en un lugar seco y alejados del calor. Y listo.

Un truco

En vez de pasarlos por cacao en polvo podemos rebozarlos en granillo de frutos secos tostados: avellanas, almendras, nueces de macadamia o cacahuetes.

Etiquetas: Recetas Martín Berasategui
