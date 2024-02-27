Tiempo de preparación: +12 horas para cuatro personas

Ingredientes: 8 g de gelatina o colas de pescado

8 g de gelatina o colas de pescado 1 limón amarillo

1 limón amarillo 1 limón verde

1 limón verde 600 ml de leche

600 ml de leche Un trozo pequeño de anís estrellado

Un trozo pequeño de anís estrellado Una rama de vainilla

Una rama de vainilla 400 ml de nata

400 ml de nata 250 g de azúcar

250 g de azúcar AOVE

AOVE Mantequilla fundida

PREPARACIÓN

Remoja la gelatina en agua fría unos minutos y escúrrela apretando bien para que pierda toda la humedad. Ralla los cítricos sin llegar a la parte blanca. Coloca la leche en un cazo y añade el anís estrellado y la vainilla partida en dos y, rascados sus granos, incorpora la ralladura. Arrima a fuego muy suave, incorpora la nata y el azúcar. En cuanto asome el primer hervor, deja que hierva 2 minutos muy suavemente y apaga el fuego. Tapa la cazuela con un plato y deja que la mezcla repose 10 minutos para que desarrolle bien los aromas. Ahora tenemos dos opciones: colar la mezcla y añadir la gelatina remojada para que se deshaga si queremos un postre más fino o pescar solo las vainas de vainilla y el anís estrellado, dejando la ralladura e incorporando la gelatina, si queremos que quede más rústico. En cuanto esté disuelta la gelatina, vierte la mezcla en pequeños tarros transparentes e individuales de cristal y deja que cuaje en la nevera al menos 12 horas.