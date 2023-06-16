Tiempo de preparación: 70 minutos para cuatro personas

Ingredientes Agua de bacalao: 400 g de pieles de bacalao desalado y recortes

400 g de pieles de bacalao desalado y recortes 1 l de agua

Reducción: 600 ml de zumo de zanahoria

600 ml de zumo de zanahoria 300 ml de zumo de naranja

Langostinos: 1 cebolleta picada

1 cebolleta picada 1 d. de ajo picado

1 d. de ajo picado 1 pizca de AOVE

1 pizca de AOVE 100 g de tomate natural picado

100 g de tomate natural picado 200 g de langostinos crudos pelados y picados

Migas: 100 g de pan rallado fresco

100 g de pan rallado fresco 3 soperas de chorizo tierno muy picado

3 soperas de chorizo tierno muy picado Sal y pimienta

Bacalao: 4 lomos desalados de 180 g

4 lomos desalados de 180 g 2 dientes de ajo

2 dientes de ajo 2 guindillas frescas

2 guindillas frescas 500 ml de aceite de girasol

500 ml de aceite de girasol 500 ml de AOVE

Pilipil de zanahoria: Agua de bacalao

Agua de bacalao AOVE de confitar el bacalao

AOVE de confitar el bacalao Reducción de zanahoria y naranja

Reducción de zanahoria y naranja

PREPARACIÓN

Agua de bacalao: mete los recortes en agua a fuego suave hasta que suelten colágeno y el caldo espese.

Reducción: hierve los zumos a fuego suave hasta espesar. Resérvalos.

Langostinos: sofríe a fuego suave la cebolleta y el ajo con una pizca de sal, añade el tomate y guisa 20 minutos. Apaga y agrega el langostino, meneando. Salpimienta y reserva.

Migas: sofríe a fuego suave el chorizo. Añade el pan y tuéstalo a fuego suave. Salpimienta.

Bacalao: en una cazuela, a fuego muy suave, confita el ajo con las guindillas en los aceites 30 minutos. Cuando el aceite baje a los 85 ºC, incorpora los lomos con la piel hacia arriba. Tenlos 8 o 10 minutos a fuego bajo hasta que confiten. Escurre y reserva al calor.

Para el pilpil: reduce a fuego suave el agua de bacalao para que se concentre y espese, añadiendo en hilo fino el aceite de confitar el bacalao, meneando. Una vez montado el pilpil, vierte la reducción.