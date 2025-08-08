Hollywood se viste en Algete: así se hace el vestuario de ‘The Crown’, ‘Gladiator’...

Javier Toledo «Los actores entran por la misma puerta que tú»

Desde que asumió la dirección en 2012, Javier Toledo ha convertido Peris Costumes en una multinacional con presencia en 24 países. El gran reto, dice, ha sido adaptarse a la velocidad y exigencia del nuevo modelo de producción. «Y el reto futuro es ver cómo nos afectará la digitalización y la inteligencia artificial. Seguro que ayudará a mejorar los procesos, pero lo demás está por ver». Cada año pasan por Peris más de 10.000 personas del sector audiovisual. También actores y actrices de caché. «Es algo muy discreto. Vienen, se prueban ropa, se digitalizan y se van. Aquí ya estamos acostumbrados a ver actores. Con Tom Hanks, por ejemplo, tuvimos una relación muy cercana cuando rodó Asteroid city en Chinchón». Y muchos actores españoles también: Antonio Resines, José Coronado… «Son cercanos y profesionales. Entran por la misma puerta que tú».